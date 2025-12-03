Con este cambio, miles de personas podrán completar el proceso desde cualquier dispositivo y recibir su licencia sin necesidad de acudir a un módulo.

La digitalización de trámites en México sigue avanzando, y ahora uno de los procesos más solicitados finalmente podrá hacerse sin filas, sin traslados y sin citas presenciales: según las nuevas disposiciones publicadas por la Secretaría de Movilidad (Semovi), ciertos conductores ya pueden gestionar su licencia permanente completamente en línea.

La medida busca agilizar la atención, reducir tiempos de espera y ofrecer una alternativa más accesible para quienes necesitan renovar o regularizar su documento de manejo.

Con este cambio, miles de personas podrán completar el proceso desde cualquier dispositivo y recibir su licencia sin necesidad de acudir a un módulo . A continuación, te contamos quiénes califican y cómo realizar el trámite paso a paso.

Quiénes pueden tramitar la licencia de conducir en línea

La medida está dirigida exclusivamente a conductores que ya poseen una licencia Tipo A vigente. Es decir, automovilistas particulares cuyo documento esté en regla.

Quienes tengan licencias provisionales, vencidas o de otro tipo deberán seguir los canales tradicionales. La finalidad de esto es simplificar el proceso para quienes ya cumplen con los requisitos formales.

Cómo tramitar la licencia de conducir en línea paso a paso

Entra al portal oficial de la Secretaría de Movilidad (Semovi) o al sitio indicado por tu estado. Selecciona la opción “ Licencia Permanente en Línea ” o el apartado de renovación digital. Inicia sesión con tu Llave CDMX o crea una si aún no tienes. Llena el formulario con tus datos personales y verifica que coincidan con tu licencia Tipo A vigente. Sube los documentos requeridos (INE, comprobante de domicilio, licencia actual). Realiza el pago en línea con tarjeta bancaria. Descarga el comprobante y espera la confirmación por correo electrónico. Una vez aprobado, podrás descargar tu licencia permanente digital o solicitar el envío físico según las opciones disponibles.

Requisitos para tramitar la licencia