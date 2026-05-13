La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) detalló en su sitio web oficial cuáles son las situaciones en las que los menores de 18 años deberán presentar una identificación aceptable para volar en avión dentro del país. Si bien desde mayo de 2025 todos los viajeros mayores deben presentar un documento considerado válido bajo los criterios Real ID, los menores no estaban obligados a cumplir con esta normativa. Sin embargo, los menores que deseen viajar durante este mes, pero no vayan con un acompañante y quieran recibir un control acelerado tendrán que cumplir la normativa. Si bien los menores de 18 años no deben presentar identificación válida para viajar, quienes no viajen acompañados y cumplen con los requisitos para TSA PreCheck tienen que mostrar alguno de los documentos aceptados por las autoridades. Es importante destacar que todas las identificaciones pueden presentarse con hasta dos años de caducidad e igualmente se considerarán aceptables. De acuerdo con la agencia federal, además de pasaporte o licencia de conducir Real ID, quienes deban presentar documentos aceptables podrán mostrar También se aceptan identificaciones digitales, como Apple ID, Clear ID o Google Pass ID.