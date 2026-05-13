La visa americana es un documento fundamental para todas las personas que desean visitar Estados Unidos, pues las autoridades en general la exigen como parte de los documentos obligatorios para que se habilite el ingreso al país. Sin embargo, los ciudadanos mexicanos tienen otra alternativa a este permiso para que se habilite su entrada legal al país, siempre y cuando se presente acompañado de un pasaporte válido: la Tarjeta de Cruce Fronterizo (BCC). En general, la BCC se utiliza para visitar por mar o por tierra las conocidas como “zonas fronterizas” durante 30 días sin pasaporte. No obstante, las autoridades afirman que, cuando se presenta con este documento puede utilizarse exactamente igual que una visa americana, habilitando el viaje por cualquier vía. Este documento generalmente una validez de 10 años desde el momento de su emisión, por lo que resultará fundamental verificar que se mantenga en vigencia al momento de realizar el viaje. Para obtener este documento, es fundamental que se cumplan los siguientes tres requisitos Cuando no se acompañe de pasaporte, el documento podrá utilizarse para visitas de hasta 30 días a los siguientes territorios, siempre que sea con fines de turismo, negocios no remunerados y encuentros familiares: “El BCC es un documento independiente para viajes por tierra, pero también puede ser utilizado como prueba de estatus de visa en otros puntos de entrada”, indican las autoridades.