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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un aviso de pronóstico extendido para México con validez de hasta 96 horas. El informe, fechado el 15 de septiembre de 2026 a las 14:00, prevé lluvias fuertes a muy fuertes en distintas regiones del país, con zonas de precipitaciones puntuales intensas.
El parte oficial advierte que las lluvias podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, granizo y rachas de viento, además de provocar encharcamientos, deslaves, crecidas de ríos y arroyos e inundaciones en zonas bajas.
Atención: qué estados tendrán las lluvias más intensas
Durante el periodo de pronóstico, el SMN señaló lluvias puntuales intensas en zonas de Sonora, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco. También se esperan lluvias fuertes a muy fuertes en entidades del noroeste, norte, occidente, noreste, oriente y sureste, incluida la península de Yucatán.
El aviso también indica que una zona de baja presión con potencial ciclónico en el golfo de California podría generar lluvias puntuales intensas en Sonora y precipitaciones fuertes a muy fuertes en Baja California Sur y Sinaloa.
Qué se espera entre el miércoles 16 y el jueves 17
La interacción de una masa de aire frío, canales de baja presión y una circulación ciclónica en niveles altos aumentará la probabilidad de lluvias en el noreste, oriente y sureste del país. El pronóstico contempla lluvias puntuales intensas en Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco.
En el Istmo y el golfo de Tehuantepec se prevé viento de componente norte con rachas de 60 a 80 kilómetros por hora. El ingreso de aire más fresco también favorecerá un descenso de las temperaturas en el norte, oriente y centro de México.
Pronóstico para el jueves 17 de septiembre
El SMN pronosticó lluvias muy fuertes con puntuales intensas, de 75 a 150 milímetros, en Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco. También se esperan lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, en sectores de Tamaulipas, San Luis Potosí, Yucatán y Quintana Roo.
En Sonora, Chihuahua, Michoacán, Guerrero y Campeche se prevén chubascos con lluvias puntuales fuertes, de 25 a 50 milímetros. Las precipitaciones podrían estar acompañadas por actividad eléctrica, rachas de viento y caída de granizo.
Pronóstico para el viernes 18 y sábado 19
El viernes 18 continuarán las lluvias muy fuertes con puntuales intensas en Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco. También se prevén lluvias fuertes a muy fuertes en Chihuahua, Durango, Sinaloa, Tamaulipas, San Luis Potosí y Puebla, además de chubascos fuertes en entidades del occidente, sur y sureste.
Para el sábado 19, el SMN mantiene lluvias muy fuertes con puntuales intensas en Sinaloa y lluvias fuertes a muy fuertes en Chihuahua, Durango, Nayarit, Jalisco, Tamaulipas, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco. La distribución puede variar con las actualizaciones del pronóstico.
Ráfagas, oleaje y temperaturas
Además de las precipitaciones, se esperan rachas de 40 a 60 kilómetros por hora en varias entidades. En el golfo de Tehuantepec podría registrarse oleaje de 2 a 3 metros, mientras que en costas del Pacífico se prevén zonas con oleaje de 1 a 2 metros y mar de fondo.
El aviso mantiene temperaturas máximas de 40 a 45 grados Celsius en zonas de Baja California, Sonora, Sinaloa, Chihuahua y Durango, mientras que en otras regiones del norte, occidente, sur y sureste se esperan máximas de 35 a 40 grados. También se pronostican temperaturas mínimas de 0 a 5 grados en zonas serranas durante algunas madrugadas.
Qué precauciones recomienda el aviso
- Evitar cruzar ríos, arroyos, calles inundadas o zonas con corriente de agua.
- Alejarse de ventanas, árboles, anuncios y estructuras que puedan caer durante las ráfagas.
- Desconectar aparatos eléctricos si entra agua al domicilio y hacerlo solo cuando sea seguro.
- Mantenerse atento a los avisos oficiales de Protección Civil y del SMN.
- Consultar las actualizaciones locales antes de viajar o realizar actividades en zonas costeras y serranas.