Se acerca un diluvio histórico que impactará en el país más de 24 horas: se esperan tormentas con granizo, lluvias intensas y ráfagas de viento.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un aviso de pronóstico extendido para México con validez de hasta 96 horas. El informe, fechado el 15 de septiembre de 2026 a las 14:00, prevé lluvias fuertes a muy fuertes en distintas regiones del país, con zonas de precipitaciones puntuales intensas.

El parte oficial advierte que las lluvias podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, granizo y rachas de viento, además de provocar encharcamientos, deslaves, crecidas de ríos y arroyos e inundaciones en zonas bajas.

Atención: qué estados tendrán las lluvias más intensas

Durante el periodo de pronóstico, el SMN señaló lluvias puntuales intensas en zonas de Sonora, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco. También se esperan lluvias fuertes a muy fuertes en entidades del noroeste, norte, occidente, noreste, oriente y sureste, incluida la península de Yucatán.

El aviso también indica que una zona de baja presión con potencial ciclónico en el golfo de California podría generar lluvias puntuales intensas en Sonora y precipitaciones fuertes a muy fuertes en Baja California Sur y Sinaloa.

Qué se espera entre el miércoles 16 y el jueves 17

La interacción de una masa de aire frío, canales de baja presión y una circulación ciclónica en niveles altos aumentará la probabilidad de lluvias en el noreste, oriente y sureste del país. El pronóstico contempla lluvias puntuales intensas en Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco.

En el Istmo y el golfo de Tehuantepec se prevé viento de componente norte con rachas de 60 a 80 kilómetros por hora. El ingreso de aire más fresco también favorecerá un descenso de las temperaturas en el norte, oriente y centro de México.

Imagen Ilustrativa hecha con Chatgpt - El Cronista Argentina.

Pronóstico para el jueves 17 de septiembre

El SMN pronosticó lluvias muy fuertes con puntuales intensas, de 75 a 150 milímetros, en Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco. También se esperan lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, en sectores de Tamaulipas, San Luis Potosí, Yucatán y Quintana Roo.

En Sonora, Chihuahua, Michoacán, Guerrero y Campeche se prevén chubascos con lluvias puntuales fuertes, de 25 a 50 milímetros. Las precipitaciones podrían estar acompañadas por actividad eléctrica, rachas de viento y caída de granizo.

Pronóstico para el viernes 18 y sábado 19

El viernes 18 continuarán las lluvias muy fuertes con puntuales intensas en Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco. También se prevén lluvias fuertes a muy fuertes en Chihuahua, Durango, Sinaloa, Tamaulipas, San Luis Potosí y Puebla, además de chubascos fuertes en entidades del occidente, sur y sureste.

Para el sábado 19, el SMN mantiene lluvias muy fuertes con puntuales intensas en Sinaloa y lluvias fuertes a muy fuertes en Chihuahua, Durango, Nayarit, Jalisco, Tamaulipas, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco. La distribución puede variar con las actualizaciones del pronóstico.

Ráfagas, oleaje y temperaturas

Además de las precipitaciones, se esperan rachas de 40 a 60 kilómetros por hora en varias entidades. En el golfo de Tehuantepec podría registrarse oleaje de 2 a 3 metros, mientras que en costas del Pacífico se prevén zonas con oleaje de 1 a 2 metros y mar de fondo.

El aviso mantiene temperaturas máximas de 40 a 45 grados Celsius en zonas de Baja California, Sonora, Sinaloa, Chihuahua y Durango, mientras que en otras regiones del norte, occidente, sur y sureste se esperan máximas de 35 a 40 grados. También se pronostican temperaturas mínimas de 0 a 5 grados en zonas serranas durante algunas madrugadas.

Qué precauciones recomienda el aviso