El Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum anunció la reapertura del registro para el programa Jóvenes Escribiendo el Futuro 2026, una estrategia que busca facilitar el acceso de miles de jóvenes a una Beca de Educación Superior.

Se trata de uno de los Programas para el Bienestar del Gobierno de México, mediante el cual se otorga una beca a alumnas y alumnos de nivel licenciatura, técnico superior universitario o profesional asociado, inscritos en instituciones públicas.

¿Cuándo es el registro y cuánto dinero se recibe?

El periodo de inscripción está previsto del 21 al 30 de septiembre de 2026. El trámite se realiza de manera completamente en línea, a través del Sistema Único de Beneficiarios de Educación Superior (SUBES).

El monto del apoyo es de 5,800 pesos bimestrales, que se depositan de forma directa y sin intermediarios en una tarjeta del Banco del Bienestar. El apoyo se otorga durante los cinco bimestres que dura el ciclo escolar, con un máximo de 45 mensualidades, excepto para quienes cursan la licenciatura en Medicina, que pueden recibirlo hasta por 55 mensualidades.

El monto del apoyo de 5,800 pesos bimestrales se depositan sin intermediarios en una tarjeta del Banco del Bienestar. ChatGPT

¿Qué requisitos se necesitan para tramitar la beca?

Entre los requisitos de documentación se encuentran:

contar con la CURP validada

tener la ficha escolar con los datos académicos cargados correctamente en la plataforma SUBES

disponer de un correo electrónico activo para recibir notificaciones del programa.

Además, no se puede recibir de manera simultánea otra beca federal otorgada para el mismo fin. El programa tiene cobertura nacional, aunque está sujeto a la suficiencia y disponibilidad presupuestal, por lo que existen escuelas clasificadas como prioritarias y susceptibles de atención, con distintos criterios de selección para cada caso.

La beca prioriza a jóvenes que pertenecen a hogares y contextos con alta marginación y pobreza, debido a que presentan mayores dificultades para concluir sus estudios. Todo el proceso de registro y mantenimiento en el programa es completamente gratuito.

Quienes ya son beneficiarios y mantienen sus requisitos tienen prioridad de renovación para el siguiente ciclo, y el apoyo puede combinarse con otras becas de servicio social, titulación o prácticas profesionales.