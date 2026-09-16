La combinación de estos ingredientes funciona como un truco casero ideal para complementar la limpieza del hogar. Conoce sus beneficios completos.

Cada vez más hogares incorporan alternativas caseras para realizar las tareas de limpieza y reducir el uso de productos químicos fuertes. Entre las opciones que ganaron popularidad se encuentra una mezcla de vinagre blanco y hojas de laurel, una preparación económica que permite limpiar diversas superficies y aporta un aroma más agradable que el vinagre utilizado de manera individual.

Si bien suele pensarse que el laurel aumenta el poder de limpieza del vinagre, su principal aporte está relacionado con el aroma, ya que ayuda a disimular el olor intenso del ingrediente. De esta manera, se obtiene un limpiador casero que puede utilizarse en distintos sectores de la vivienda.

¿Para qué sirve la mezcla de vinagre blanco y hojas de laurel?

Esta preparación casera puede utilizarse para distintas tareas de limpieza, entre ellas:

Limpiar el interior de la heladera y ayudar a disminuir los malos olores.

Higienizar estantes y cajones de alacenas o despensas vacías.

Limpiar mesadas, azulejos y otras superficies de la cocina.

Retirar suciedad del exterior de la heladera y de otros electrodomésticos.

Refrescar el interior del cesto de basura después de lavarlo.

Limpiar puertas, picaportes y otras superficies lavables del hogar.

Cómo preparar la mezcla paso a paso

Para elaborar este limpiador casero se necesita un frasco de vidrio con tapa. Allí se colocan aproximadamente 500 mililitros de vinagre blanco junto con entre ocho y diez hojas de laurel.

Una vez cerrado el recipiente, debe conservarse en un lugar fresco y sin exposición directa a la luz durante un período de entre siete y catorce días para que las hojas liberen su aroma.

Al finalizar el tiempo de reposo, debes:

Filtrar la preparación Mezclar con una cantidad similar de agua Colocar en un pulverizador para facilitar su aplicación

Puede utilizarse directamente sobre la superficie que se desea limpiar o aplicarse primero sobre un paño limpio. En el caso de la heladera, se recomienda humedecer el paño con la mezcla y limpiar el interior sin rociarla directamente sobre los alimentos o compartimentos.

¿Por qué muchas personas recomiendan esta combinación?

El vinagre blanco es conocido por su capacidad para remover restos de cal, residuos de jabón y ayudar a neutralizar olores en distintas superficies.

Las hojas de laurel, en cambio, aportan un perfume herbal que hace más agradable la limpieza y deja una sensación de frescura en los ambientes.

No obstante, es importante tener en cuenta que esta preparación no sustituye a un desinfectante específico cuando el objetivo es eliminar bacterias, virus u otros microorganismos. Se trata de un complemento útil para la limpieza cotidiana del hogar.