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Estados Unidos, Perú y República Dominicana mantienen requisitos específicos sobre la vigencia del pasaporte para permitir el ingreso de viajeros internacionales. Las autoridades migratorias de estos países advierten que quienes viajen con un documento próximo a vencer o que no cumpla con el plazo mínimo exigido pueden ser rechazados antes de ingresar o incluso quedar impedidos de abordar su vuelo.
Como cada país establece sus propias condiciones respecto de la vigencia del pasaporte, las autoridades recomiendan verificar la fecha de vencimiento del documento antes de organizar el viaje para evitar inconvenientes.
Los que exige cada país para permitir el ingreso con pasaporte
Estados Unidos solicita a los visitantes extranjeros un pasaporte con al menos seis meses de vigencia restante desde la fecha de ingreso, según confirmó la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP). Existen excepciones para ciudadanos de determinados países, que pueden ingresar con el documento válido solo por el tiempo de la estadía.
Perú y República Dominicana aplican el mismo criterio: piden un pasaporte vigente por seis meses adicionales al momento del ingreso. El consulado dominicano en Miami precisó que, sin ese margen, el viajero no podrá entrar al país.
Los requisitos que suelen verificarse antes de autorizar el ingreso incluyen:
- Vigencia mínima de seis meses desde la fecha de llegada
- Visa correspondiente según la nacionalidad del viajero
- Comprobante de motivo del viaje (reservas, pasaje de regreso)
- Solvencia económica para la estadía, en algunos casos
Esto pasa si el pasaporte no cumple con la vigencia exigida
Si el documento no alcanza el plazo mínimo, tanto las aerolíneas como los organismos migratorios pueden negar el embarque o el ingreso al país de destino. Esto ocurre incluso si el viajero ya cuenta con pasajes y reservas confirmadas.
Para evitar quedar varado, las autoridades recomiendan iniciar el trámite de renovación con varios meses de anticipación, en especial si el viaje incluye alguno de estos tres destinos. Verificar la fecha de vencimiento antes de reservar el viaje evita que un trámite pendiente arruine el itinerario.