Oficial y confirmado | La Línea 3 del Metro CDMX y su servicio quedará suspendido hasta nuevo aviso: será por las obras en infraestructura

La Línea 3 del Metro de la Ciudad de México será sometida a una modernización integral que contempla la renovación de trenes, vías y distintos elementos de su infraestructura, informó Adrián Rubalcava, director general del Sistema de Transporte Colectivo (STC).

Por la magnitud de las obras, el proyecto podría generar inconvenientes temporales en el servicio. Ante este escenario, el Metro ya trabaja en distintas alternativas de movilidad para reducir las molestias a los pasajeros, especialmente a los estudiantes que utilizan esta ruta para trasladarse hacia Ciudad Universitaria.

Oficial y confirmado | La Línea 3 del Metro CDMX y su servicio quedará suspendido hasta nuevo aviso: será por las obras en infraestructura

Rubalcava explicó que la intervención abarcará de manera integral el recorrido de la Línea 3, que conecta Indios Verdes con Universidad. Sin embargo, las autoridades todavía no definieron la fecha de inicio de los trabajos, el calendario de las distintas etapas ni si será necesario cerrar estaciones durante el proceso.

“Viene la modernización total, trenes y vías, todo, de la Línea 3” , señaló el funcionario, quien reconoció que una obra de esta magnitud puede generar afectaciones momentáneas. Por ello, aseguró que se buscará reducirlas al mínimo, tomando en cuenta que la línea conecta con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y es utilizada diariamente por una gran cantidad de estudiantes.

Metro CDMX prepara alternativas por las obras de la Línea 3

Uno de los principales desafíos será garantizar la movilidad de los pasajeros durante el periodo de intervención, debido a que la Línea 3 es uno de los principales corredores para los desplazamientos entre el norte y el sur de la capital.

El director del Metro indicó que las autoridades ya analizan diferentes opciones para que los usuarios puedan mantener sus recorridos mientras se desarrollan los trabajos.

Por el momento, no se especificaron las rutas alternativas, las unidades adicionales ni el esquema de transporte que podría implementarse.

La situación tendrá especial relevancia para la comunidad de la UNAM, ya que la estación Universidad y otras estaciones de la línea son utilizadas a diario por:

Estudiantes

Profesores

Trabajadores

Demás integrantes de la comunidad universitaria

Tampoco se confirmó si las obras implicarán el cierre total de la Línea 3 o si la modernización se llevará adelante por tramos, permitiendo mantener parte del servicio mientras avanzan los trabajos.

Posible ampliación de la Línea 12 hasta Observatorio

Durante el mismo encuentro, Adrián Rubalcava habló sobre otro proyecto de infraestructura: la posibilidad de extender la Línea 12 del Metro desde Mixcoac hasta Observatorio.

La ampliación permitiría mejorar la conexión con otros sistemas de transporte, entre ellos el Tren Interurbano, y facilitar los traslados hacia zonas como Santa Fe y Toluca, al reducir la cantidad de transbordos que deben realizar algunos pasajeros.

De concretarse, Observatorio podría convertirse en un importante punto de conexión entre distintos medios de transporte de la zona metropolitana.

Por ahora, la prioridad de las autoridades es avanzar con la modernización de la Línea 3 y definir las medidas necesarias para minimizar las afectaciones a los pasajeros. Los detalles sobre las fechas, cierres y alternativas de transporte todavía están pendientes de confirmación.