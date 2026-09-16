El mercado automotriz mexicano atraviesa una transformación importante. Las SUVs ganan cada vez más terreno entre los consumidores y ya representan una parte significativa de las ventas de vehículos nuevos en el país. Este crecimiento refleja cambios en las preferencias de los conductores, que buscan modelos capaces de combinar funcionalidad, diseño y tecnología en un mismo producto.

De acuerdo con el Reporte de Mercado Interno Automotor de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), elaborado con cifras del INEGI, durante el primer semestre de 2026 se comercializaron 311,847 vehículos del segmento de usos múltiples y 126,499 camiones ligeros. En conjunto, ambas categorías representaron alrededor del 58% de los vehículos ligeros nuevos vendidos en México durante ese período.

Sin embargo, el auge de las SUVs también ha generado un fenómeno particular: diferenciarse resulta cada vez más difícil. En un segmento lleno de alternativas, los compradores ya no solo comparan tamaño, potencia o equipamiento. Muchos buscan vehículos que proyecten una personalidad propia y que generen una conexión inmediata desde el primer contacto.

El diseño se ha convertido en una herramienta de decisión

Diversos estudios de comportamiento del consumidor muestran que la percepción visual influye de manera importante en las decisiones de compra. Antes incluso de conocer las especificaciones técnicas, muchos compradores desarrollan una primera impresión que puede influir en su interés por un vehículo. En este escenario, la estética ya no se percibe únicamente como un elemento decorativo, sino como parte de la experiencia completa del usuario.

Foto: Nissan.

Dentro de esta tendencia aparece Nissan Magnite. Este SUV de Nissan apunta a responder las necesidades de una nueva generación de conductores que valora el diseño, la practicidad y la conectividad como elementos centrales de su experiencia de movilidad.

Cuando la primera impresión se acompaña de argumentos

La atención inicial puede surgir por el diseño, pero mantener el interés requiere algo más. Los consumidores también valoran tecnologías que faciliten el uso diario, sistemas de seguridad y características capaces de aportar comodidad durante los trayectos cotidianos. Por ello, la experiencia completa suele ser tan importante como la apariencia exterior.

En el caso de Nissan Magnite, la marca destaca elementos como la conectividad con Apple CarPlay y Android Auto, cámara de visión de 360 grados y seis bolsas de aire de serie. Se trata de características que buscan responder a una demanda creciente por vehículos más conectados, funcionales y orientados a la vida urbana. Por ello, la razón por la que Nissan Magnite está llamando la atención de quienes buscan un SUV diferente no se limita a una sola característica.

Por eso, la propuesta de Nissan no se limita a una sola forma de movilidad: Nissan Magnite apunta a quienes quieren diseño, practicidad y tecnología para moverse mejor en la ciudad, mientras que Nissan March acompaña a quienes valoran un auto compacto, ágil y funcional para el uso cotidiano. En paralelo, Nissan Kait suma versatilidad y nuevas experiencias, Nissan Sentra ofrece equilibrio con sofisticación y desempeño, y Nissan Frontier V6 PRO-4X/NP300 concentra potencia, aventura y capacidad para ir más allá.