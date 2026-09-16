En esta noticia ¿Cuáles son los cortes de agua programados?

Este miércoles 16 de septiembre, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) comunicó que se desarrollará interrupciones dispuestas en el servicio de agua en diferentes áreas de la ciudad, como parte de su trabajo de conservación en la red de distribución.

Para evitar imprevistos, es importante saber qué regiones se verán afectadas, en qué calles se realizarán los cortes, los horarios de interrupción del servicio y las razones detrás de la medida.

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¿Cuáles son los cortes de agua programados?

Las localidades que sufrirán cortes de suministro de agua, las calles afectadas, los horarios de aplicación y los motivos de la reducción del suministro son los siguientes:

Suba

Los cortes de suministro se realizarán en Canódromo, Prado Veraniego Sur de la Carrera 45 a la Carrera 56, entre la Calle 127 a la Calle 129 desde las 10:00 a.m. por instalación de Válvulas.

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Suba

Cortes programados paraPrado Pinzon, Victoria Norte, Santa Helena de la Carrera 45 a la Carrera 56, entre la Calle 138 a la Calle 148 de desde las 11:00 p.m. por mantenimiento preventivo.

San Cristóbal

Cortes en Veinte de Julio, San Isidro De la Carrera 6 a la Carrera 10, entre la Calle 27 Sur a la Calle 34 Sur desde las 9:00 a.m. por cambio de Hidrante y Válvula.

Usme

Interrupciones del suministro enLa Requilina II, Centro Usme Rural I, Centro Usme Rural II, Centro Usme Urbano, Centro Usme De la Calle 139 Sur a la Calle 131 Sur, entre la Carrera 14K a la Carrera 2 Este desde las 9:00 a.m. por instalación de accesorios.

Ciudad Bolívar

Cortes en Las Acacias, Los Laureles, Candelaria De la Calle 58D Sur a la Calle 66 Sur, entre la Carrera 19 a la Carrera 38 desde las 9:00 a.m. por mantenimiento preventivo.

Kennedy

Cortes en Villa Nelly, Villa María, Villa Emilia, Villa de La Torre, Villa de La Loma, María Paz, La Concordia, El Olivo, El Amparo, Chucua de La Vaca III, Chucua de La Vaca II, Chucua de La Vaca De la Calle 40B Sur a la Avenida Calle 43 Sur, entre la Avenida Carrera 80 a la Avenida Carrera 86 desde las 10:00 a.m. por mantenimiento preventivo.

Kennedy