El juez rechaza anular la investigación a Zapatero por presentarse fuera de plazo y mantiene el registro donde aparecieron las joyas

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha rechazado anular la investigación a José Luis Rodríguez Zapatero en el caso Plus Ultra, al considerar que el expresidente del Gobierno presentó su solicitud fuera de plazo.

La defensa del exlíder socialista había denunciado la vulneración de varios derechos fundamentales y reclamaba la expulsión de la causa de doce resoluciones. El magistrado sostiene que ese escrito se presentó una vez superados los 20 días que prevé la ley desde que los letrados tuvieron acceso al procedimiento.

Qué resoluciones pedía anular la defensa

Entre las doce resoluciones figuraban las de entrada y registro en la oficina del expresidente, donde fueron halladas un centenar de joyas en una caja fuerte, y la apertura de la pieza separada para investigar el origen de esas piezas, tasadas de forma preliminar en 1,3 millones de euros.

Al quedar rechazado el incidente, tanto los registros como la pieza separada se mantienen dentro del procedimiento.

La justificación del juez para no anular la investigación a Zapatero. EFE

Cómo justifica el juez el cómputo del plazo

El auto se apoya en el artículo 241 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que fija en 20 días el plazo para plantear un incidente de nulidad, contados desde que el afectado conoce el acto que vulnera el derecho fundamental.

Ese conocimiento, precisa el magistrado, “no se identifica con valoraciones subjetivas ni con la conveniencia estratégica de la impugnación, sino con el acceso real y suficiente al contenido de la actuación: puesta de manifiesto de las diligencias, entrega de copia, consulta del expediente o cualquier acto que permita conocer la existencia y alcance de la lesión”.

Zapatero rompe el silencio y niega haber mediado en el rescate: "Nunca hablé con el Gobierno ni con la SEPI". Fuente: TVE EFE/TVE/

¿Qué declaró Zapatero en su primera entrevista?

El expresidente aseguró este jueves en TVE, en su primera entrevista desde que fue imputado, que no habló con nadie del Gobierno sobre el rescate de la aerolínea, y defendió de nuevo su inocencia. Sobre las piezas halladas en la caja fuerte, sostuvo que fueron “un regalo de cortesía personal”.

Con esas declaraciones desmintió lo que había alegado el empresario Julio Martínez Martínez en el escrito presentado el lunes al juez, según el cual Zapatero estaba “puntualmente informado” de “todos los pasos que se iban dando” en el préstamo público.

¿Qué se investiga en el caso Plus Ultra?

La causa indaga si el expresidente lideró una trama de tráfico de influencias para favorecer a la aerolínea en la concesión de un préstamo público de 53 millones de euros en 2021 a cambio de beneficios económicos.

Zapatero, que gobernó entre 2004 y 2011, es el primer presidente de la historia reciente imputado en un caso de corrupción, por siete delitos relacionados con el tráfico de influencias, el blanqueo de capitales y la pertenencia a organización criminal. El juez ha citado además para el 7 y el 8 de septiembre al presidente y al exdirector ejecutivo de Plus Ultra, después de que apuntaran que el expresidente y Martínez “tenían la pretensión de cobrar” por mediar en la concesión del préstamo.

La reacción del PP en medio de las tensiones por la investigación

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha acusado al expresidente de mentir “descaradamente” y de “tomar por tontos” a los españoles respecto al origen de las joyas.

En declaraciones a Antena 3, la dirigente popular sostuvo que la entrevista se concedió “por indicación del PSOE” y que buscaba un “lavado de imagen” y “desviar el foco” de la actualidad política. “Cuando alguien no puede dar una respuesta razonable y una explicación lógica a algo es porque no la tiene y porque no responde a algo lícito”, remarcó, antes de señalar que lo más grave es el presunto tráfico de influencias sobre el Gobierno.

Con información de: EFE