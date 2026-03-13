Desde el 1 de febrero, circular sin tarjeta de circulación en la Ciudad de México puede costarte entre 2,346 y 3,519 pesos, además del traslado de tu vehículo hacia el depósito. El Reglamento de Tránsito es claro: este documento es tan obligatorio como la licencia de conducir y el seguro, pero muchos automovilistas aún lo ignoran o lo dejan en casa. La tarjeta de circulación es el documento oficial que vincula un vehículo con su propietario. Contiene el número de serie, las placas, los datos del dueño y la información administrativa registrada ante la Secretaría de Movilidad. No se trata de un trámite opcional: hace tiempo el Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México obliga a todos los conductores a portarla durante cualquier trayecto. Cuando un agente te detiene, tiene derecho a solicitar este documento junto con la licencia de conducir y el comprobante de seguro. Si no lo presentas en ese momento, la multa de tránsito procede de inmediato, independientemente de que el vehículo esté en regla o de que lo tengas guardado en casa. Su ausencia física equivale, ante la ley, a no tenerlo. Con la modificación de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente desde el 1 de febrero de 2026, cuyo valor es de 117.31 pesos, las sanciones establecidas en el Reglamento de Tránsito quedaron así: El monto final queda a criterio del agente de tránsito al momento de levantar la infracción. Por eso, no existe un pago fijo: puede ir desde los 2,346 hasta los 3,519 pesos dependiendo de las circunstancias del operativo. La sanción económica no es el único riesgo. Si durante una revisión de tránsito no presentas la tarjeta de circulación, el agente tiene facultades para ordenar el traslado del vehículo hacia un depósito vehicular, conocido popularmente como el corralón. Esto ocurre, aunque el auto tenga verificación vigente, placas al corriente y seguro activo. Recuperar el vehículo implica costos adicionales: el arrastre puede superar los 700 pesos y la estancia diaria en el depósito genera cargos extra. A eso se suma el tiempo que toma el proceso de liberación, que en días de alta demanda puede extenderse varias horas. En conjunto, no llevar ese documento puede costarte mucho más que la multa original. La tarjeta de circulación es un documento obligatorio en todo el territorio nacional. Si viajas por carretera federal o cruzas hacia otro estado, las autoridades de tránsito de cualquier entidad también pueden solicitártela en un punto de revisión. Para viajar sin contratiempos, asegúrate de llevar siempre estos cuatro documentos: