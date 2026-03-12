La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ha proporcionado detalles sobre cómo se llevará a cabo el Servicio Militar Nacional en 2026, especificando qué cartilla deberán gestionar los ciudadanos mexicanos y cuáles son los requisitos formales para iniciar el proceso, aclarando así las versiones erróneas que suelen difundirse anualmente. El Servicio Militar Nacional se ha convertido nuevamente en el foco de atención de miles de jóvenes en México. Cada inicio de año, el trámite de la cartilla militar suscita dudas, expectativas y cierta confusión, especialmente entre aquellos que alcanzan la mayoría de edad o que no han iniciado el proceso en el tiempo y forma adecuados. A pesar de que el procedimiento ha evolucionado y ya no se lleva a cabo como en décadas anteriores, persisten interrogantes sobre si el Servicio Militar es obligatorio, quiénes deben cumplir con esta obligación y cuáles son las fechas clave para no quedar excluidos del registro oficial. No obstante, la información ya ha sido claramente definida por las autoridades competentes. De acuerdo con la autoridad militar, los ciudadanos deben cumplir el Servicio Militar en el Ejército o la Armada, conforme a sus capacidades y aptitudes. El cumplimiento puede realizarse en la modalidad de “encuadrados” o “a disponibilidad”, dependiendo del resultado del sorteo. La obligación comienza a los 18 años, edad en la que los jóvenes deben alistarse y participar en el sorteo correspondiente. No obstante, la Sedena precisa que las personas de hasta 39 años también están obligadas a cumplir el Servicio Militar Nacional si no lo realizaron previamente. El Servicio Militar Obligatorio en México continúa vigente y así lo confirmó la Sedena con base en el artículo 5 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La normativa establece que el servicio de las armas es obligatorio y de orden público para los mexicanos por nacimiento o naturalización. El Servicio Militar Nacional 2026 se llevará a cabo en 13 sesiones sabatinas, con un horario aproximado de 7:00 a 13:00 horas. El adiestramiento se estructura en dos escalones a lo largo del año: