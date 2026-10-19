Estados Unidos pidió cerrar el Comité Especial de Descolonización de la ONU (C-24), uno de los principales ámbitos multilaterales que la Argentina utiliza para sostener su reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas .

El planteo se formuló la semana pasada ante la Cuarta Comisión de la Asamblea General: según el registro oficial de Naciones Unidas (GA/SPD/841), la representante estadounidense “solicitó la finalización del mandato” del organismo.

El pedido proviene del mayor aliado internacional del gobierno de Milei, que mantiene un contacto fluido con la administración republicana. De hecho, la Casa Rosada había reimpulsado su estrategia por Malvinas en parte a partir de declaraciones públicas de Trump, quien evaluó revisar la histórica neutralidad de Washington sobre la soberanía del archipiélago e incluso se ofreció como posible mediador.

Pero en un inesperado revés internacional de la gestión de Trump a Milei, la representante de EE.UU. en este comité propuso su cierre, ya que calificó algunas de sus actividades como un “despilfarro de recursos”.

Los argumentos de Washington

La propuesta surgió durante una sesión en la que la Cuarta Comisión aprobó más de veinte proyectos vinculados con la descolonización. Allí, la representante estadounidense cuestionó los costos del organismo y afirmó que el Comité “dejó de cumplir su propósito original”.

Según planteó, más de 80 antiguas colonias ya se incorporaron a la ONU como Estados miembros, pero el Comité “opera como si nada hubiera cambiado” y revisa los mismos textos cada año. A eso, sumó “los viajes anuales a centros turísticos del Caribe y el Pacífico Sur”, que, dijo, representan un desperdicio de tiempo y recursos.

Foto: Pexels / NA.

También tomó el caso de Puerto Rico: la Asamblea General lo retiró de la lista de territorios no autónomos en 1953 y, aun así, el Comité celebra audiencias anuales sobre ese Estado Libre Asociado. Para la funcionaria, “los habitantes de los territorios restantes merecen algo mejor que ser considerados meros instrumentos” en campañas políticas. Cabe señalar que en el texto no hubo menciones a Malvinas.

Qué implica para el reclamo argentino

Aunque el planteo no nombró a las islas, tiene un efecto directo para la Argentina: la Cuestión Malvinas se examina todos los años en ese Comité. Desde 1989, el C-24 es el principal escenario específico dentro de la ONU donde Buenos Aires expone su posición y obtiene resoluciones que reconocen la disputa de soberanía. Allí mismo se pide a ambos países que retomen las negociaciones, algo que el organismo les reclama desde 1965.

El C-24 es un órgano subsidiario de la Asamblea General, creado en 1961 para supervisar e impulsar el fin del colonialismo. Lo integran 29 Estados miembros y trata 17 territorios no autónomos, 10 de ellos administrados por el Reino Unido, entre los que están las Malvinas. Por otra parte, la propuesta de Estados Unidos solo podría ser adoptada por la Asamblea General, por lo que debe someterse a votación.

Máxima tensión con Londres

El pedido se conoció en un momento de máxima tensión entre la Argentina y el Reino Unido por la causa Malvinas. La semana pasada, el Gobierno presentó ante el Tribunal del Mar de Hamburgo una solicitud formal de medidas para intentar frenar el avance de la explotación petrolera del proyecto Sea Lion en las islas, y Londres respondió con dureza, incluso con un aval explícito a las tareas de las empresas involucradas.

En paralelo, en junio, durante la reunión anual del propio Comité, el canciller Pablo Quirno denunció la militarización y la explotación unilateral de los recursos naturales de las islas por parte del Reino Unido y volvió a pedir a las autoridades británicas que retomen el diálogo directo por la soberanía.

Milei, por su parte, defendió con énfasis el reclamo en su última exposición ante la Asamblea General de la ONU. Allí acusó a la ONU de “inútil” y de haber decidido “mirar hacia otro lado con la causa” de las islas, y llamó “una vez más al Reino Unido a dialogar para encontrar una solución pacífica”.