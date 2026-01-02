Al cierre de septiembre, la flota de Viva estaba conformada por 99 aeronaves, incluyendo modelos Airbus A320 y A321.

Viva Aerobus, aerolínea mexicana de bajo costo, solicitó un financiamiento senior por hasta u$s300 millones, respaldado por los flujos derivados de la venta de boletos a través de tarjetas de crédito y débito, de acuerdo con un documento publicado en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

La operación fue estructurada por SMBC, Santander y Bladex, que fungieron como estructuradores conjuntos y agentes colocadores del crédito.

Según el documento, los recursos estarán respaldados por derechos de cobranza denominados y liquidados en dólares estadounidenses, generados por la venta de boletos de pasajeros y otros servicios relacionados. La estructura incluye transacciones procesadas por Worldpay y excluye aquellas realizadas con American Express.

Viva Aerobus con planes de expansión

Los fondos serán utilizados para fines corporativos generales, una señal de la confianza que mantienen las instituciones financieras en la aerolínea, en un contexto de expansión operativa y ajustes financieros del sector.

Este respaldo se suma a la evaluación positiva de agencias calificadoras. Verum ratificó recientemente la calificación de ‘1M’ de los certificados bursátiles de corto plazo de Viva Aerobus, por un monto de hasta 1,500 millones de pesos, con un vencimiento a cinco años.

“La aerolínea mantiene una posición adecuada de liquidez y los indicadores de apalancamiento se encuentran relativamente controlados, ya que la deuda de la compañía proviene principalmente del arrendamiento de aeronaves”, señaló la calificadora en su reporte.

Holding

En diciembre, Viva Aerobus y Volaris anunciaron la firma de un acuerdo para crear un holding que integraría a ambas compañías, con el objetivo de fortalecer su posición en el segmento de bajo costo y capturar una mayor demanda de viajeros.

El nuevo grupo, que llevaría el nombre de Grupo Más Vuelos, está sujeto a la autorización de los reguladores en México y Estados Unidos, así como a la aprobación de los accionistas. Se estima que el proceso podría concretarse en un plazo de 12 meses.

Crecimiento e incentivo al sector

De acuerdo con un análisis de Valmex, la integración permitiría un incremento de 7.1% en las operaciones totales del grupo, con avances tanto en el segmento nacional (+6.6%) como en el internacional (+7.1%), además de una mayor estabilidad operativa.

En términos financieros, al tercer trimestre de 2025, Viva Aerobus reportó ingresos por 655 millones de dólares, lo que representó una contracción de 1.35% anual. En tanto, la utilidad neta cayó 57.1%, a 30 millones de dólares, desde los 70 millones registrados en el mismo periodo de 2024.

Al cierre de septiembre, la flota de la aerolínea estaba conformada por 99 aeronaves, incluyendo modelos Airbus A320 y A321. La compañía prevé nuevas incorporaciones, principalmente de A321neo, como parte de su estrategia para mejorar la eficiencia en el consumo de combustible.