Cada vez la gente tiende a visitar con mayor frecuencia los bares y restaurantes, mientras que la presencia de turistas se incrementa notablemente. En este contexto, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), ha formulado un recordatorio esencial para quienes acuden a dichos establecimientos: la propina es opcional y no puede ser cobrada de forma automática. La Profeco ha alertado que la inclusión de cargos extra sin la debida autorización del consumidor constituye una práctica comercial abusiva. Por lo tanto, se recomienda a los consumidores examinar detenidamente la cuenta y reportar cualquier irregularidad que se presente durante esta temporada de alto consumo. “La propina nace del gesto por agradecer un servicio excepcional; cuando se vuelve obligatoria, pierde su significado y el valor de su retroalimentación”, expresó Iván Escalante, titular de Profeco y añadió: “Si en algún establecimiento incluyen la propina en la cuenta, contáctennos y repórtenlo.” Profeco subrayó que ningún establecimiento puede condicionar el servicio al pago de propina ni incluirla directamente en la cuenta, ya que se trata de una decisión exclusiva del consumidor y no de una obligación legal. “La propina es una gratificación voluntaria generalmente económica por un servicio recibido, principalmente en actividades que implican una atención directa a las personas consumidoras como en restaurantes, bares, servicios turísticos y hoteles.” El artículo 10 de la Ley Federal de Protección al Consumidor establece de manera inequívoca lo siguiente: “Los proveedores no podrán aplicar métodos o prácticas comerciales coercitivas y desleales, ni cláusulas o condiciones abusivas o impuestas en el abastecimiento de productos o servicios”. Ante cualquier cobro indebido, la Profeco invita a los consumidores a presentar una denuncia a través del Teléfono del Consumidor o por medio de correo electrónico, con el propósito de prevenir abusos y salvaguardar los derechos de los clientes durante las festividades. La propina no es obligatoria en el país, siendo un acto voluntario por parte del cliente como un reconocimiento adicional al servicio proporcionado por el mesero o trabajador en el restaurante, bar o café, siendo el monto determinado por el usuario. Por costumbre, la propina se sitúa entre un 10% y un 15% del valor total del consumo, aunque no es una exigencia legal. Si el cliente opta por no otorgar propina, nadie puede imponerlo y es completamente aceptable; por el contrario, si desea conceder un 20% o un 30%, esa decisión corresponde exclusivamente al usuario.