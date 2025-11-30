La Embajada de los Estados Unidos de América con sede en Ciudad de México (CDMX) ha confirmado a través de sus canales oficiales de comunicación cómo serán los trámites de visa a partir de ahora.

El mensaje del organismo diplomático llega tras haber concretado oficialmente la mudanza de su dependencia principal, cambiando la sede donde se llevan a cabo este tipo de gestiones.

Para quienes se acerquen a la nueva locación a tramitar el documento que les permitirá entrar a territorio estadounidense sin problemas, deberán atender que existen ciertos artefactos con los que no podrán ingresar.

¿Cuál es la ubicación de la nueva Embajada de Estados Unidos?

A los mexicanos que quieran acercarse a la nueva Embajada de Estados Unidos en CDMX deberán agendar la nueva dirección de la sede, que se encuentra en la colonia Irrigación, dentro de la alcaldía Miguel Hidalgo, justo en el cruce de Casa de la Moneda y Calzada Legaria. En este complejo se realizarán ahora las entrevistas para tramitar la visa.

La Embajada de Estados Unidos se mudó y los trámites de la visa se realizarán a partir de ahora en una nueva locación. (Foto: Archivo) Embajada de Estados Unidos en México

Con motivo de modernizar los servicios de visa, ciudadanía y pasaportes, el Gobierno de los Estados Unidos hizo efectivo su traslado a la nueva dependencia, cerca de la zona de Nuevo Polanco.

Quienes busquen acercarse en transporte público, el Metro ofrece una opción accesible. La estación San Joaquín, de la Línea 7, es la que queda más próxima al recinto; Polanco, de la misma línea, también sirve como alternativa cercana. Desde cualquiera de estas estaciones es necesario continuar el trayecto con un transporte de superficie.

Después del Metro, se puede abordar un camión de las rutas 11D o 11F, operadas por los Corredores Concesionados de la Ciudad de México. Estas unidades circulan por la zona de Casa de la Moneda, por lo que es importante confirmar cuál es la parada más conveniente según el punto exacto al que necesites llegar.

Quienes viajan desde el área de Cuatro Caminos también cuentan con opciones en el Metro. Las estaciones Cuatro Caminos y Panteones , de la Línea 2, son las más cercanas para iniciar el recorrido. Desde cualquiera de ellas será necesario tomar un segundo transporte que llegue hasta las inmediaciones de Casa de la Moneda.

¿Cuáles son los artefactos que no se pueden ingresar al trámite de la visa?

La obtención de la visa implica no sólo cumplir con una serie de requisitos durante la propia gestión sino también en la antesala a ingresar a la dependencia gubernamental.

En función del mensaje que ha enviado la Embajada estadounidense a través de su cuenta oficial de X, quienes tengan cita para gestionar la visa deberán tomar nota de todos los artefactos que no pueden llevarse en las mochilas:

Celulares

Tabletas

Audífonos

Relojes inteligentes.

Líquidos.