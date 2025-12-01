En esta noticia Crecimiento acelerado y seguro

Las franquicias de México, Estados Unidos y Canadá alistan un acuerdo de colaboración internacional, independiente al TMEC, con el objetivo de acelerar el intercambio de estos modelos de negocio en los tres países, un convenio que puede estar listo tan pronto como el primer trimestre del año entrante, aseguró Betsy Eslava, presidenta de la Asociación Mexicana de Franquicias (AMF), en entrevista exclusiva con El Cronista.

Betsy Eslava, presidenta de la Asociación Mexicana de Franquicias. Cortesía AMF

Entre los tres países, las franquicias acumulan más de 5,700 marcas que van desde pequeños negocios hasta cadenas como Starbucks, Tim Hortons o McDonald’s.

Solo en México existen más de mil 500 marcas de franquicias, que tienen 95 mil puntos de venta y generan un millón de empleos.

“Queremos hacer un acuerdo trilateral México, Estados Unidos, Canadá, hacia allá vamos el próximo año, para que independientemente de lo que pase en el marco del tratado de libre comercio, nosotros como franquicias estamos junto al vecino que es el líder de todas las franquicias” Betsy Eslava, presidenta de la AMF

La fundadora de la franquicia Baby Ballet aseguró que la relación trilateral entre las franquicias es “magnífica” y el objetivo de la alianza, que hasta el momento lleva un 40% de avance, servirá para traer a México más franquicias y exportar marcas mexicanas hacia esos mercados.

Eslava refirió que México se colocaría como la sede de la alianza tripartita, en Baja California, y prevé que el convenio esté listo y firmado para el primer trimestre de 2026, en el marco de la Feria Internacional de Franquicias, que se realiza anualmente en Estados Unidos.

Crecimiento acelerado y seguro

Betsy Eslava aseguró que el modelo de franquicia es una de las mejores alternativas para iniciar un negocio, pues existen marcas con costos iniciales bajos, tienen mayores probabilidades de supervivencia y es un sector dinámico con altas tasas de crecimiento.

Este año, estimó, el valor del sector franquicias tendrá un incremento de 8%, lo que se compara con un estimado de 0.2% para el Producto Interno Bruto (PIB) nacional.

Los montos de inversión en una franquicia han bajado a lo largo de los años. Actualmente, mencionó la líder empresarial, existen marcas con inversiones iniciales que van desde los MXN $150 mil, pero con la ventaja de contar con el acompañamiento y el aprendizaje de una marca consolidada que brindará apoyo a cada uno de sus socios.

La especialista recordó que en México la mitad de las Pequeñas y Medianas Empresas mueren antes de cumplir tres años.

En contraste, 90% de las franquicias siguen vivas después de cinco años.

“Lo que buscamos son empresarios comprometidos, que realmente vean su negocio, que les apasione y creemos que el modelo de franquicia es lo más confiable y lo más seguro, sobre todo por el acompañamiento que damos: los manuales, la capacitación y tu empresa ya van a hacer con una trayectoria (...) ya traes muchos años de prestigio cuando abres la cortina en tu negocio”, aseguró Eslava.