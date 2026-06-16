La cotización del dólar canadiense alcanzó los MXN 12.3 en la sesión de cierre de mercados del martes, 16 de junio de 2026. Esta cifra refleja una variación del 0.07% en comparación con su costo al inicio de la jornada.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 12.31 pesos y un mínimo de 12.31 pesos.

En el mercado del Dólar canadiense, la última semana registró una caída de -1.65% y en el último año acumula un descenso de -9.05%, lo que sugiere una tendencia bajista.

La cotización de las principales monedas en México (foto: Pixabay).

En México, en los últimos 10 días,

en los últimos 10 días, el dólar canadiense tuvo dos avances iniciales, luego siete caídas consecutivas y un repunte final, con un balance general bajista.

La volatilidad del Dólar canadiense durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Dólar canadiense, que se sitúa en 6.775973532168359 %, es menor que la volatilidad anual de 7.456802562455307 %, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año.

Hoy, la cotización del Dólar canadiense muestra una tendencia positiva, siendo 1 = 2. Esto indica que en los últimos días, el valor de la moneda ha estado aumentando de forma constante, lo que es una señal favorable para quienes realizan transacciones en esta divisa. Este cambio es notable en comparación con semanas anteriores, donde la tasa había estado más estable.

La tendencia positiva sugiere una mayor confianza en la economía canadiense, lo que puede alentar la inversión y el consumo. Sin embargo, es importante monitorear futuras fluctuaciones para entender si esta tendencia se mantendrá o si se revertirá.

La variación del Dólar canadiense en la última semana.

En el último año, el Dólar canadiense ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 13.2 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 12.3 MXN.

¿Cómo y dónde comprar Dólar canadiense en México?

En México, las personas que deseen adquirir o vender dicho activo podrán acercarse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Otra de las alternativas es mediante activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso mexicano.

A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

Los requisitos para comprar dólares en México

En su sitio web, Banco Azteca explicó que es posible adquirir hasta 4999 dólares por transacción en sus oficinas y hasta 30.000 dólares al mes. La única condición que solicita la institución es que el usuario muestre una identificación válida, como el INE, el pasaporte, la tarjeta de pasaporte estadounidense o el formulario migratorio.

Asimismo, la entidad financiera brinda a sus clientes un seguro contra robos sin coste durante las cinco horas posteriores a la realización de la transacción. El límite de cobertura sin cargo es de hasta 7500 pesos mexicanos.