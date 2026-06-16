El PAN busca cerrar la puerta al narco en las elecciones

El Grupo Parlamentario del PAN en Chihuahua presentó una iniciativa de reforma constitucional para que cualquier elección en la que se compruebe la intervención del crimen organizado pueda ser anulada. La propuesta busca blindar los procesos electorales rumbo a los comicios de 2026 y 2027.

El coordinador de la bancada panista, Alfredo Chávez, explicó que la reforma también impediría que personas vinculadas con estas conductas puedan contender por cargos de elección popular. El objetivo, dijo, es garantizar que las decisiones en las urnas permanezcan en manos de la ciudadanía.

El PAN busca cerrar la puerta al narco en las elecciones

Durante la presentación de la iniciativa, Chávez señaló que el eje principal de la reforma consiste en incorporar a la Constitución local una causal específica de nulidad electoral cuando se demuestre la participación del crimen organizado en una contienda.

“Lo que está proponiendo Acción Nacional es la nulidad de cualquier elección y de cualquier candidato que esté vinculado con el crimen organizado”, afirmó.

El legislador sostuvo que la medida responde a preocupaciones relacionadas con la seguridad y la integridad democrática en Chihuahua. Según explicó, la propuesta pretende generar mayor certeza jurídica para candidatos, autoridades electorales y ciudadanos frente a posibles intentos de injerencia criminal.

Cómo es la "aniquilación total" del crimen organizado que ordenó Donald Trump a comienzos de 2025.

Los cambios que contempla la reforma electoral en Chihuahua

Además de la nulidad de elecciones por intervención del narco, la iniciativa incorpora diversas modificaciones al sistema electoral estatal.

Entre ellas destacan la paridad en la gubernatura, la ampliación de la representación indígena y el fortalecimiento de las facultades del Instituto Estatal Electoral para supervisar los procesos comiciales.

Además de la nulidad de elecciones por intervención del narco, la iniciativa incorpora diversas modificaciones al sistema electoral estatal. Congreso Chihuahua

La propuesta también incluye la armonización de la no reelección, la aplicación de la política de “tres de tres” contra la violencia y el reconocimiento del voto para personas privadas de la libertad sin sentencia firme.

Chávez aseguró que la reforma busca “responder a preocupaciones actuales sobre seguridad, representación, certeza electoral y funcionamiento de los ayuntamientos”.