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Los trucos caseros para la limpieza y aromatización del hogar ganaron popularidad entre quienes buscan alternativas sencillas, económicas y elaboradas con ingredientes cotidianos. Uno de ellos implica la mezcla de romero y azúcar, ideal para mantener el ambiente fresco sin gastar demasiado dinero.

Aunque ambos ingredientes suelen asociarse principalmente con la cocina, cada vez más personas los incorporan a distintas tareas del hogar por los beneficios que se les atribuyen.

Truco casero de romero
Truco casero de romero

Su creciente popularidad se explica, en gran medida, por la facilidad de preparación y porque requiere ingredientes que suelen estar disponibles en cualquier despensa. Además, quienes la utilizan destacan su versatilidad para ayudar a mantener espacios más frescos y agradables.

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¿Por qué se recomienda mezclar romero y azúcar?

La mezcla de ambos ingredientes se presenta como un recurso doméstico clave para complementar la limpieza y neutralizar olores en diferentes ambientes de la casa.

El romero aporta un aroma intenso y fresco gracias a sus aceites esenciales naturales, mientras que el azúcar puede contribuir a absorber humedad y retener partículas asociadas a ciertos olores persistentes.

La combinación de ambos ingredientes dio lugar a diversos usos prácticos dentro del hogar.

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Cómo preparar la mezcla del romero y el azúcar

La elaboración es muy simple. Solo se necesitan dos o tres cucharadas de azúcar y una cucharada de romero fresco picado o seco. Ambos ingredientes deben mezclarse en un recipiente pequeño hasta integrarlos por completo.

 De forma opcional, algunas personas añaden cáscara de limón, unas gotas de jugo de limón o vinagre para potenciar el aroma.

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Usos más comunes de la mezcla de romero y azúcar

  • Ayudar a reducir olores en el refrigerador

Uno de los usos más frecuentes consiste en colocar un recipiente abierto con la preparación dentro de la heladera. Esto puede contribuir a disminuir los olores intensos que generan algunos alimentos almacenados durante varios días.

  • Aromatizar espacios de manera natural

Puede utilizarse en frascos, bolsitas o recipientes decorativos colocados en armarios, cajones, baños o dormitorios para mantener un aroma herbal suave sin recurrir a ambientadores industriales.

  • Disminuir malos olores en los cestos de basura

Espolvorear una pequeña cantidad en el fondo del tacho puede ayudar a combatir los olores desagradables y la humedad que suele acumularse, especialmente durante los meses más cálidos.

  • Complementar la limpieza de ciertas superficies

En algunos casos, la mezcla se emplea sobre tablas de cocina, recipientes o superficies resistentes que hayan absorbido aromas fuertes. El azúcar actúa como un abrasivo suave, mientras que el romero aporta frescura.