El pasaporte y la visa americana son considerados documentos indispensables para quienes aspiran a viajar a Estados Unidos, ya que, a excepción de ciertas variantes , las autoridades migratorias los exigen en cada control para autorizar el ingreso.

A continuación, se presentan los documentos pertinentes y cómo pueden facilitar el acceso al país.

No obstante, un gran número de viajeros consigue cruzar la frontera hacia el territorio estadounidense de manera legal y segura, presentando otro tipo de documentación, siempre que el desplazamiento se realice por vía terrestre o marítima.

Requisitos y documentos para ingresar legalmente a Estados Unidos sin visa ni pasaporte

Conforme a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), los ciudadanos canadienses que deseen acceder a Estados Unidos por medios terrestres o marítimos no solamente pueden emplear su pasaporte para validar su identidad; sino que también cuentan con la posibilidad de presentar alguna de las siguientes credenciales adicionales:

Permiso de conducir mejorado

Tarjeta de identificación mejorada

Tarjeta NEXUS o FAST/EXPRESS

Tarjeta de inscripción en SENTRI

Estos documentos autorizan estancias de hasta 6 meses.

En lo que respecta a los menores de edad, los requisitos y documentos que se aceptan dependen del tipo de viaje a efectuar. Por ello, se recomienda encarecidamente consultar el sitio web oficial de CBP antes de emprender el viaje.

Es importante tomar en consideración que las pautas pueden cambiar, lo que hace que la verificación previa sea aún más esencial.

¿Qué requisitos debo cumplir para obtener la visa estadounidense y entrar a Estados Unidos?

Las autoridades aclaran que “no existe un tiempo mínimo que los canadienses deban esperar para volver a ingresar a Estados Unidos tras concluir su estadía”. Aun así, recomiendan demostrar ante los oficiales de CBP vínculos firmes con Canadá, especialmente cuando surja la sospecha de que intentan residir en EE.UU. sin declararlo.

Esto aplica para comerciantes que viajan bajo la categoría Treaty Trader y para familiares de residentes permanentes que planean establecerse en territorio estadounidense.