En esta noticia Streaming impulsa a las televisiones

El consumo de contenido audiovisual y las plataformas de streaming han desplazado a la computadora al tercer lugar como el principal dispositivo para conectarse a internet, y la televisión inteligente se consolidó como el segundo dispositivo más utilizado en el país para conectarse a internet.

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De acuerdo con la Encuesta Nacional de Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en Hogares (ENDUTIH) 2026, la televisión tuvo un crecimiento de 6.4 puntos porcentuales en relación con la encuesta previa.

Así, la televisión inteligente es utilizada por la mitad de los internautas mexicanos, mientras que la computadora se ubica en un uso de 36.2% de los usuarios de la red de redes, señala el estudio del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Mientras que el celular se mantiene como el líder absoluto en los dispositivos que se utilizan para conectarse a internet, con 97.3% de los usuarios.

Streaming impulsa a las televisiones

En conferencia de prensa, Susana Pérez Cadena, titular de Estadísticas Económicas del Inegi, mencionó que el principal uso que le dan los mexicanos al internet es para comunicarse, con 93% de las respuestas, mientras que el segundo sitio fue el entretenimiento, con 89.6% de las menciones, seguido por el acceso a las redes sociales, con un porcentaje ligeramente inferior.

La encuesta señala que el acceso a contenido audiovisual es la principal actividad en particular para la que utilizan el internet, con 81% de las respuestas en el entorno urbano y 67.2% de las respuestas en el rural, lo que supera las compras en línea o las transacciones financieras.

Además, el streaming ha presentado un incremento en su presencia entre los internautas mexicanos.

La ENDUTIH detalló que entre 2024 y 2025 el porcentaje de hogares mexicanos que cuentan con al menos un servicio de streaming tuvo un incremento superior a cuatro puntos porcentuales.

En total, 36.4% de los hogares mexicanos cuentan con una plataforma de contenido bajo demanda, pero en las ciudades la presencia de estos servicios es mucho mayor (42.5%) que en el entorno rural (12.4%), aunque en ambos casos presentó un incremento similar en comparación con la encuesta anterior.

El resultado del Inegi coincide con la estimación de la consultora The Competitive Intelligence Unit (The CIU) que estimó un crecimiento de 4.9% en la cantidad de cuentas de streaming en el país al cierre de 2025, con un estimado de 52 millones de cuentas.

La aceleración en la adopción de la tendencia se debe a la diversificación de precios de las plataformas, que han optado por ofrecer diferentes precios en sus paquetes de streaming que van desde MXN $79 por mes, o bien, paquetes ofertados por terceros, como Meli+ Mega de MercadoLibre, que integra cuatro plataformas con comerciales por MXN $399 mensuales.