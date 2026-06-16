Nueva York, Toronto y CDMX prohíben el ingreso y la salida del país a quienes hayan postergado este trámite del pasaporte.

Las autoridades migratorias de Nueva York, Toronto y Ciudad de México mantienen vigentes los controles para los viajeros que intenten ingresar o salir del país desde sus territorios con el pasaporte vencido, una situación que puede generar inconvenientes en aeropuertos y pasos fronterizos.

En la mayoría de los casos, las aerolíneas y los organismos migratorios exigen contar con un documento de viaje válido y vigente para autorizar el embarque o permitir el ingreso internacional, salvo algunas excepciones contempladas en acuerdos regionales.

Los requisitos de entrada y salida aplican a todo el territorio mexicano y son administrados por el Instituto Nacional de Migración.

Requisitos para ingresar y salir de la Ciudad de México

La Ciudad de México no tiene controles migratorios propios. Los requisitos de entrada y salida aplican a todo el territorio mexicano y son administrados por el Instituto Nacional de Migración (INM), dependiente de la Secretaría de Gobernación.

Los mexicanos que ingresen a México por vía aérea deben presentar el documento de identificación con el que realizaron el registro al momento de la compra del boleto.

Conforme al artículo 12 de la Ley de Nacionalidad, los mexicanos por nacimiento que salgan del territorio nacional o ingresen a él deben hacerlo ostentándose como nacionales, aun cuando posean o hayan adquirido otra nacionalidad.

La Sedema habilitó el trámite del Pase Turístico CDMX durante el Mundial 2026. Shutterstock

Salida de México

Los ciudadanos mexicanos mayores de edad pueden salir del país sin trámites adicionales, presentando su pasaporte vigente.

Al salir por vía aérea, los mexicanos deben presentar el Formato Estadístico para Mexicanos (FEM), un documento gratuito y obligatorio que recopila información estadística sobre flujos migratorios.

Menores de edad mexicanos

Para salvaguardar la seguridad de niñas, niños y adolescentes mexicanos que viajan al extranjero sin sus padres o tutores, es necesario tramitar el Formato de Salida de Menores (SAM), solicitado al INM. Sin este documento no pueden salir del territorio nacional.

El trámite del Formato SAM es gratuito, tiene una vigencia de seis meses y solo puede utilizarse una vez. Desde 2026, el costo del derecho por la emisión y validación es de 294 MXN.

Como alternativa al SAM, se puede presentar una autorización ante notario público de ambos padres o de quienes ejercen la patria potestad o la tutela del menor, que incluya medio de transporte, destino y fecha de viaje.

Restricción vehicular en CDMX por el Mundial 2026

La Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) habilitó el trámite del Pase Turístico CDMX, un permiso gratuito que permite a turistas nacionales y extranjeros circular temporalmente sin las restricciones del programa Hoy No Circula durante la Copa del Mundo 2026.

Aplica para automóviles extranjeros y vehículos con placas de otros estados, que utilicen gasolina o gas.

Requisitos para ingresar y salir de Nueva York de Estados Unidos

Nueva York no tiene controles migratorios propios. Los requisitos de entrada y salida aplican a todo el territorio de Estados Unidos y son administrados por el U.S. Customs and Border Protection (CBP), dependiente del Department of Homeland Security (DHS).

Para ciudadanos mexicanos

Los ciudadanos mexicanos no forman parte del Programa de Exención de Visa (Visa Waiver Program / VWP), por lo que requieren visa para ingresar a Estados Unidos.

Los documentos requeridos son:

Visa de no inmigrante válida y vigente, por ejemplo, B1/B2 para turismo o negocios, obtenida previamente en una embajada o consulado de EE. UU.

Pasaporte válido por la duración de la estancia.

En el punto de entrada:

Todos los viajeros que llegan a EE. UU. son sujetos a inspección por oficiales de CBP, quienes realizan los componentes de inmigración, aduanas y agricultura.

El oficial de CBP determina la admisibilidad. Incluso con visa válida, la entrada no está garantizada.

Los viajeros deben declarar carnes, frutas, verduras, plantas, semillas, suelo, animales y materiales biológicos que traigan consigo.

Requisitos para ingresar y salir de Toronto desde Canadá

Toronto no tiene controles migratorios propios. Los requisitos aplican a todo el territorio de Canadá y son administrados por Immigration, Refugees and Citizenship Canada (IRCC).

Las personas mexicanas deben contar con una visa canadiense o una Autorización Electrónica de Viaje (eTA) válida y vigente al momento del viaje.

Requisitos para ingresar y salir de Toronto desde Canadá.

¿Cuándo aplica la eTA para mexicanos?

Los ciudadanos mexicanos son elegibles para solicitar una eTA si cumplen alguna de estas condiciones: haber tenido una visa canadiense de visitante en los últimos 10 años, o contar con una visa de no inmigrante vigente de Estados Unidos. Además, deben viajar por vía aérea y su estancia no debe exceder los 6 meses.

Las autorizaciones electrónicas (eTA) emitidas antes de las 23:30 EST del 29 de febrero de 2024 se cancelaron automáticamente a menos que estuvieran ligadas a un permiso válido de trabajo o estudio.

¿Cuándo se requiere visa de visitante?

Quienes no cumplan los criterios para la eTA deben tramitar una visa de visitante canadiense. Esta visa es necesaria para visitar o hacer tránsito por Canadá, independientemente del medio de transporte.

Documentos que puede solicitar la autoridad migratoria canadiense:

Pasaporte mexicano vigente.

Boleto de avión de ida y vuelta.

Reservación de hospedaje o dirección de alojamiento en Canadá.

Comprobante de solvencia económica.

Biometría:

En la mayoría de los casos, quienes solicitan visa de visitante deben proporcionar huellas dactilares y fotografía (biometría).

Duración máxima de estancia como turista: 6 meses, salvo que el oficial de frontera indique lo contrario.