El organismo enfatiza que las visitas no suelen ser sorpresivas en la mayoría de los casos .

La posibilidad de que agentes del Servicio de Impuestos Internos (IRS) se presenten en el umbral de una residencia ha suscitado inquietud entre numerosos contribuyentes en Estados Unidos.

No obstante, la propia agencia federal ha precisado en su comunicación oficial que tales situaciones son excepcionales y se relacionan con casos de gravedad, como el blanqueo de capitales o fraudes fiscales de naturaleza compleja.

Las situaciones son excepcionales y se relacionan con casos de gravedad, como el blanqueo de capitales. Fuente: Shutterstock. Fuente: Shutterstock Shutterstock

En qué circunstancias pueden llevarse a cabo las visitas del IRS

Conforme a la guía oficial del organismo, las visitas presenciales son infrecuentes y, en la mayor parte de los casos, el contacto inicial se lleva a cabo por escrito.

El IRS aclara que:

Primero se envían cartas o notificaciones oficiales

Posteriormente puede haber llamados para concertar

Luego podría tener lugar una visita

Asimismo, el organismo enfatiza que las visitas no suelen ser sorpresivas en la mayoría de los casos y generalmente están asociadas con:

Auditorías fiscales

Cobro de deudas tributarias

Investigaciones específicas

Cuál es el fundamento que desencadena indagaciones más rigurosas

Cuando se trata de delitos como el lavado de dinero, la situación se transforma por completo.

La división especial del organismo, conocida como Criminal Investigation (CI), es la responsable de investigar: evasión fiscal deliberada, fraude financiero, operaciones de blanqueo de capitales y delitos asociados al crimen organizado.

En estos casos, los agentes tienen la facultad de: reunir pruebas financieras, ejecutar órdenes judiciales y participar en operativos junto a otras agencias federales.

Este tipo de investigaciones tiene como objetivo detectar ingresos no declarados o transacciones sospechosas dentro del sistema financiero.

¿Es posible que agentes se presenten en su hogar sin previo aviso?

La respuesta breve es: es sumamente inusual. El propio IRS ha aclarado que las visitas inesperadas son pocas y excepcionales, y generalmente están asociadas a investigaciones criminales serias, no son aplicables a errores comunes o demoras en el pago de impuestos.

De hecho, la agencia ha disminuido este tipo de prácticas con el fin de prevenir fraudes y reforzar la seguridad tanto de los contribuyentes como de sus empleados.

Cómo determinar si efectivamente se trata del IRS

Uno de los aspectos más relevantes que enfatiza el organismo es la necesidad de evitar ser víctima de estafas.

El IRS advierte que nunca inicia contacto por redes sociales o mensajes directos, exige pagos mediante tarjetas de regalo, amenaza con arrestos inmediatos.

La forma oficial de contacto siempre comienza con una notificación escrita verificable.