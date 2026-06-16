México, Estados Unidos y Venezuela mantienen regulaciones estrictas para el ingreso y la salida del país que todos los visitantes deben conocer para poder viajar a estos destinos y evitar inconvenientes con las aerolíneas y las autoridades migratorias.

En ese marco, conocer todos los requisitos de pasaporte de cada una de estas naciones resulta fundamental, pues esto permite verificar de manera previa que se cuente con una identificación internacional completamente en condiciones para efectuar el traslado y este chequeo es una oportunidad para renovarla en caso de que resulte necesario.

Requisitos de pasaporte que todos los visitantes deben cumplir para ingresar o salir de México

La Secretaría de Relaciones Exteriores de México, por su parte, también indica que todos los visitantes deben, de acuerdo con la legislación mexicana, presentar un pasaporte completamente al día al momento de ingresar.

“Algunas líneas aéreas desean asegurarse de que los viajeros porten un pasaporte con al menos seis meses de validez , para garantizar sus servicios. Por lo anterior, se recomienda ampliamente verificar con la aerolínea seleccionada su política al respecto”, indica el organismo.

Contar con un pasaporte en vigencia es fundamental para realizar traslados internacionales.

Requisitos de pasaporte que todos los visitantes deben cumplir para ingresar o salir de Estados Unidos

Estados Unidos, por su parte, exige a todos los viajeros la presentación de un documento completamente vigente durante toda la estadía prevista en el país y seis meses adicionales a la fecha de salida, salvo en el caso de las naciones que se encuentran dentro del conocido como “Club de los 6 meses”. En estos casos sólo tendrán que presentar pasaporte válido durante el tiempo del viaje.

Además, disponer de un pasaporte aceptable no sólo es fundamental para el momento del viaje sino también para los documentos previos que deben tramitarse, como la visa americana o la autorización ESTA, por ejemplo.

Requisitos de pasaporte que todos los visitantes deben cumplir para ingresar o salir de Venezuela

Asimismo, el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores de Venezuela indica que todos los visitantes deben presentar un pasaporte original y una fotocopia, con una validez mínima de al menos 6 meses para que la estadía pueda autorizarse.

Otros requisitos que en general serán revisados por todas las autoridades

Antes de permitir los traslados internacionales, las autoridades tendrán en cuenta además otros aspectos básicos, tales como