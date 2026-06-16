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Estados Unidos ha confirmado que ciertos extranjeros pueden ingresar de manera legal y automática sin necesidad de visa y, en determinadas circunstancias, sin un pasaporte convencional, siempre que presenten documentación específica reconocida por las autoridades fronterizas.

Ni visa, ni pasaporte, ni Green Card: Estados Unidos dejará entrar al país legalmente a todos los extranjeros que obtengan este documento
Ni visa, ni pasaporte, ni Green Card: Estados Unidos dejará entrar al país legalmente a todos los extranjeros que obtengan este documento

Sin visa ni pasaporte: relación exhaustiva de los documentos permitidos para ingresar a Estados Unidos

Los ciudadanos canadienses se benefician de un régimen especial para ingresar a Estados Unidos. A diferencia de otros extranjeros, no requieren visa de turista o de negocios para estancias breves y, al cruzar por tierra o mar, pueden presentar documentos alternativos al pasaporte.

A continuación, se presenta la lista completa:

  • Licencia de conducir mejorada
  • Tarjeta de identificación mejorada
  • Tarjeta NEXUS
  • Tarjeta FAST/EXPRESS
  • Tarjeta de inscripción en SENTRI

Estos documentos satisfacen los requisitos establecidos por la Iniciativa de Viaje del Hemisferio Occidental (WHTI) y facilitan el acceso sin gestiones adicionales.

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¿A quiénes no les es aplicable esta excepción?

Este beneficio no aplica a:

  • Ciudadanos de otros países.
  • Residentes permanentes de Canadá que no sean ciudadanos.
  • Viajeros que ingresen por vía aérea sin pasaporte.
  • Personas con antecedentes migratorios o penales que restrinjan el ingreso.