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Estados Unidos ha confirmado que ciertos extranjeros pueden ingresar de manera legal y automática sin necesidad de visa y, en determinadas circunstancias, sin un pasaporte convencional, siempre que presenten documentación específica reconocida por las autoridades fronterizas.
Sin visa ni pasaporte: relación exhaustiva de los documentos permitidos para ingresar a Estados Unidos
Los ciudadanos canadienses se benefician de un régimen especial para ingresar a Estados Unidos. A diferencia de otros extranjeros, no requieren visa de turista o de negocios para estancias breves y, al cruzar por tierra o mar, pueden presentar documentos alternativos al pasaporte.
A continuación, se presenta la lista completa:
- Licencia de conducir mejorada
- Tarjeta de identificación mejorada
- Tarjeta NEXUS
- Tarjeta FAST/EXPRESS
- Tarjeta de inscripción en SENTRI
Estos documentos satisfacen los requisitos establecidos por la Iniciativa de Viaje del Hemisferio Occidental (WHTI) y facilitan el acceso sin gestiones adicionales.
¿A quiénes no les es aplicable esta excepción?
Este beneficio no aplica a:
- Ciudadanos de otros países.
- Residentes permanentes de Canadá que no sean ciudadanos.
- Viajeros que ingresen por vía aérea sin pasaporte.
- Personas con antecedentes migratorios o penales que restrinjan el ingreso.