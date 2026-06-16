Suspenderán las visas americanas de todos los mexicanos que quieran visitar Estados Unidos y se encuentren en esta condición: será de manera inmediata (foto: archivo).

Estados Unidos ha confirmado que ciertos extranjeros pueden ingresar de manera legal y automática sin necesidad de visa y, en determinadas circunstancias, sin un pasaporte convencional, siempre que presenten documentación específica reconocida por las autoridades fronterizas.

Ni visa, ni pasaporte, ni Green Card: Estados Unidos dejará entrar al país legalmente a todos los extranjeros que obtengan este documento

Sin visa ni pasaporte: relación exhaustiva de los documentos permitidos para ingresar a Estados Unidos

Los ciudadanos canadienses se benefician de un régimen especial para ingresar a Estados Unidos. A diferencia de otros extranjeros, no requieren visa de turista o de negocios para estancias breves y, al cruzar por tierra o mar, pueden presentar documentos alternativos al pasaporte.

A continuación, se presenta la lista completa:

Licencia de conducir mejorada

Tarjeta de identificación mejorada

Tarjeta NEXUS

Tarjeta FAST/EXPRESS

Tarjeta de inscripción en SENTRI

Estos documentos satisfacen los requisitos establecidos por la Iniciativa de Viaje del Hemisferio Occidental (WHTI) y facilitan el acceso sin gestiones adicionales.

¿A quiénes no les es aplicable esta excepción?

Este beneficio no aplica a: