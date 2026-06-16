La cotización del euro alcanzó los MXN 19.98 en la sesión de cierre de mercados del martes, 16 de junio de 2026. Esta cifra refleja una variación del 0.34% en comparación con su precio al inicio de la jornada.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 20 pesos y un mínimo de 19.96 pesos.

En la última semana, la cotización del euro retrocedió un 0,75% y en el último año acumula una caída del 8,80%, lo que evidencia una tendencia bajista sostenida.

La cotización de las principales monedas en México (foto: Freepik).

En México, en los últimos 10 días,

en los últimos 10 días, la cotización mostró volatilidad: tras un descenso inicial, encadenó cuatro subidas, luego cuatro bajadas y terminó con un leve repunte, con un balance prácticamente neutro.

La volatilidad del Euro durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro ha sido del 4.77%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, donde la volatilidad ha sido del 5.73%.

Hoy, la cotización del Euro se presenta con una tendencia positiva, marcando un aumento en su valor en comparación con los días pasados. Este indicativo, al ser 1 positivo, sugiere un fortalecimiento de la moneda europea frente a otras divisas.

En contraste, si la tendencia hubiera sido negativa, habría evidenciado un debilitamiento del Euro y un valor de 0 habría señalado estabilidad en su cotización.

Este aumento puede atribuirse a factores económicos que impulsan la demanda del Euro, lo que a su vez podría influir en decisiones futuras de inversión y comercio.

La variación del Euro en la última semana.

En el último año, el Euro ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 21.1 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 19.9 MXN.

¿Dónde se puede comprar o vender Euro en México?

Para evitar posibles estafas, la recomendación para quienes necesiten comprar o vender divisas es recurrir a las siguientes alternativas:

_ Sucursales bancarias.

_ Casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

_ Activos ETFs (Exchange-Traded Funds).

Esta última alternativa ofrece la posibilidad de comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso, que equivale a comprar la moneda física. Sin embargo, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

Cuáles son los requisitos para comprar dólares

El Banco Azteca detalló en su portal web que las personas pueden obtener hasta 4999 dólares por operación en sus sucursales y hasta 30.000 dólares mensuales. El único condición que exige la entidad es que el cliente presente una identificación oficial vigente, como el INE, el pasaporte, passport card americano o forma migratoria.

Por otro lado, el banco ofrece a sus clientes un seguro por robo gratis durante las siguientes cinco horas de realizada la compraventa. El monto a cubrir sin costo es de hasta 7500 pesos mexicanos.