En esta noticia Los ejes que impulsará el nuevo embajador mexicano en Asia

En un hecho histórico para México, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión ratificó por unanimidad el nombramiento de Pedro Blanco Pérez como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República de la India. La votación concluyó con 35 votos a favor, cero abstenciones y ningún voto en contra.

Además de representar a México en India, el diplomático tendrá concurrencia ante Bangladesh, Sri Lanka, Maldivas y Nepal, una decisión que fortalecerá la relación política, económica y cultural de México con cinco países estratégicos del sur de Asia.

"Felicitamos a Pedro Blanco Pérez por su ratificación como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario en la República de la India, así como concurrente en Bangladesh , la República Socialista Democrática de Sri Lanka, la República de Maldivasy Nepal", DiputadosMorena

Los ejes que impulsará el nuevo embajador mexicano en Asia

Durante su comparecencia ante legisladores, Pedro Blanco Pérez presentó las prioridades de su proyecto de trabajo y destacó áreas clave para ampliar la cooperación bilateral con las naciones de la región.

Entre los principales objetivos mencionó fortalecer sectores considerados estratégicos para el desarrollo económico y tecnológico.

Impulso a la cooperación en las industrias farmacéutica y médica

Fortalecimiento de vínculos entre instituciones de educación superior de excelencia.

Desarrollo de proyectos conjuntos en materia de digitalización.

Ampliación de la cooperación científica y tecnológica.

Consolidación de la presencia diplomática de México en Asia del Sur.

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El embajador designado señaló que buscará ampliar la colaboración en sectores de alto valor agregado. Entre los temas que serán promovidos en su gestión destacó “el impulso a la cooperación de las industrias farmacéutica y médica” , así como el fortalecimiento de la relación “entre instituciones de educación superior de excelencia y en el área de la digitalización”.

Con la ratificación legislativa con 35 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, México refuerza su estrategia diplomática en una de las regiones con mayor crecimiento económico del mundo.