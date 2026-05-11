La legislación laboral federal de Estados Unidos establece cuáles son los requisitos que deben cumplir los trabajadores para poder solicitar y acceder a licencias por enfermedad en sus puestos. La regulación forma parte de la Family and Medical Leave Act, que establece cuándo un empleado puede solicitar una licencia por motivos de salud propios o de un familiar directo. Actualmente, esta normativa indica que no existe requisito federal que obligue a las empresas a otorgar días pagos por enfermedad, aunque si se establecen condiciones para acceder a ellos, incluso sin remuneración. La directriz del Departamento de Trabajo señala quiénes son los empleados que pueden acceder a licencias médicas bajo el programa conocido como FMLA. Esta legislación garantiza hasta 12 semanas de licencia no remunerada en determinadas situaciones médicas que afecten al trabajador o a miembros de su familia directa, dependiendo cada caso. No obstante, para acceder los empleados deben contar con determinadas horas trabajadas y cumplir con el tiempo mínimo de contratación establecido. Si estos requisitos no se cumplen, el trabajador no es elegible para solicitar licencia médica bajo esta normativa. Por otra parte, la legislación establece responsabilidades especificas para los empleadores cuando el trabajador pide una licencia médica, que son Esta normativa regula el acceso a licencias médicas en todo el país fijando entonces los requisitos mínimos que deben cumplir tanto trabajadores como empleadores dentro del marco legal vigente.