En un movimiento sin precedentes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que todos los trabajadores del Estado, incluidos los ministros y personal del Poder Judicial, deberán atenderse únicamente a través de los servicios públicos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

Todos los trabajadores estatales, sin importar su cargo, tendrán acceso a consultas especializadas y estudios de segundo nivel dentro del ISSSTE. SCJN

La SCJN pone fin a la atención médica privada para servidores públicos

Hasta ahora, un sector del personal estatal contaba con seguros de gastos médicos mayores y acceso a clínicas privadas de alta especialidad, un privilegio criticado por sectores de la sociedad y por funcionarios que promovían la austeridad. Con el nuevo acuerdo, firmado por la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández y el director general del ISSSTE, Martí Batres Guadarrama, estos privilegios quedan completamente eliminados.

El convenio establece que el personal del Poder Judicial tendrá acceso formal y sistemático a los servicios de segundo nivel del ISSSTE, incluyendo consultas con especialistas y estudios médicos complejos. Según fuentes de la Corte Suprema, la medida busca regularizar un procedimiento que, en la práctica, ya existía de manera informal, pero sin la formalidad ni la estructura que garantiza tiempos de atención adecuados.

Igualdad en la salud: todos los trabajadores estatales son derechohabientes

El principio detrás de esta decisión es claro: todos los servidores públicos, sin importar su rango o cargo, deben recibir la misma atención que cualquier ciudadano. La ministra Piña Hernández destacó que la medida es un “acuerdo igualador”, que protege la salud del personal y, al mismo tiempo, refuerza la confianza en las instituciones públicas.

Con esta medida, los funcionarios ahora podrán acceder a consultas médicas especializadas, estudios de alta especialidad y atención hospitalaria de segundo nivel dentro del ISSSTE. Además, se espera que la formalización del procedimiento agilice los tiempos de espera y optimice la coordinación entre clínicas y hospitales, eliminando la discrecionalidad que podía existir anteriormente en la asignación de citas y recursos.

La medida refuerza el principio de “honrada medianía” y elimina privilegios, buscando una función pública más equitativa y responsable. SCJN

Austeridad republicana y el principio de “honrada medianía”

El fallo de la Suprema Corte se inscribe dentro de las políticas de austeridad implementadas por el Gobierno de México, que buscan reducir gastos innecesarios y promover la equidad entre los servidores públicos. La ministra presidenta recordó el principio juarista de la “honrada medianía”, señalando que los funcionarios deben manejarse con responsabilidad, evitando privilegios injustificados.

“Ahora también somos derechohabientes del ISSSTE, con plena confianza en las instituciones del Estado”, aseguró Piña Hernández. Según especialistas en administración pública, esta medida no solo tiene un impacto económico, sino también simbólico, reforzando la idea de que la función pública implica servicio y disciplina, y no privilegios personales.

Cómo acceder al ISSSTE: pasos y requisitos para los servidores públicos

Para formalizar su derecho a la atención, los trabajadores del Poder Judicial deberán registrarse en la Clínica de Medicina Familiar correspondiente a su domicilio laboral o personal. Este registro es indispensable para validar derechos, emitir licencias médicas, acceder a tratamientos y obtener medicamentos.

Para facilitar la transición y orientar al personal, se instalarán módulos informativos dentro de las instalaciones del Poder Judicial, donde se brindará asesoría sobre trámites, citas médicas y procesos de referencia. Fuentes del ISSSTE indicaron que el objetivo es que todos los trabajadores puedan integrarse de manera rápida y ordenada al sistema público, evitando interrupciones en la atención y garantizando un acceso equitativo.

El cambio, que entrará en vigor este año, marca un antes y un después en la relación entre los servidores públicos y los beneficios estatales, alineándose con la filosofía de austeridad, igualdad y responsabilidad que el Gobierno busca consolidar en todos los niveles del Estado.