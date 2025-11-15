El Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, habilitará un nuevo bloque de citas médicas antes de finalizar 2025, impulsando el uso de la App IMSS Digital como el canal principal para agendar atención. La actualización forma parte de su estrategia de modernización.

La institución informó que el sistema de citas se agilizó para reducir traslados innecesarios y facilitar la programación desde cualquier teléfono móvil. El proceso ahora incorpora mayores facilidades para titulares y sus beneficiarios.

Las citas médicas podrán solicitarse nuevamente a partir del 5 de diciembre IMSS

Con el calendario de habilitación confirmado, las familias podrán planear visitas médicas con anticipación y consultar disponibilidad para los siguientes 30 días directamente desde la aplicación oficial del IMSS.





Cuándo y cómo agendar tu cita médica del IMSS

Las citas médicas podrán solicitarse nuevamente a partir del 5 de diciembre, exclusivamente a través de la App IMSS Digital. El sistema mostrará disponibilidad de los siguientes 30 días y permitirá elegir la fecha más conveniente.

Para agendar, el usuario debe ingresar a la aplicación desde un dispositivo móvil con internet, capturar la CURP y proporcionar un correo electrónico. Al finalizar la solicitud, la confirmación llegará directamente a la bandeja del titular sin necesidad de llamadas adicionales.

El IMSS recuerda que titulares y beneficiarios pueden agendar una cita cada 30 días, incluso el mismo día, siempre que cuenten con derechos vigentes y aparezcan registrados en el núcleo familiar correspondiente.

Estos son los requisitos y documentos necesarios para agendar tu cita con el IMSS

Para acceder al sistema es indispensable contar con un teléfono móvil o tableta con la App IMSS Digital actualizada. El trámite no está disponible desde computadoras, por lo que la institución recomienda verificar la compatibilidad antes de usar la plataforma.

También se pide tener a la mano la CURP del titular y, en caso de agendar para un beneficiario, la CURP correspondiente de la persona que recibirá atención. La confirmación enviada por correo electrónico deberá imprimirse para presentarla el día de la cita.

La documentación a entregar en la Unidad de Medicina Familiar incluye el Carnet de Citas Médicas y la hoja de confirmación emitida por la aplicación, que funciona como garantía de que la cita será respetada.

Los beneficios, límites y qué hacer si ocurre un problema

Agendar por la App IMSS Digital evita traslados innecesarios a las clínicas, lo que reduce tiempos de espera y costos para los asegurados. La plataforma centraliza el proceso y permite programar consultas con un solo registro.

Atención jubilados

El sistema no establece un límite total de beneficiarios siempre que estén incorporados al núcleo familiar del titular. Cada uno puede obtener una cita mensual y el sistema omite fines de semana y días festivos al calcular disponibilidad.

En caso de que la cita no sea respetada, el usuario puede presentar una queja por escrito en la dirección de su Unidad de Medicina Familiar o hacerlo mediante el centro de contacto del IMSS. Estas vías garantizan seguimiento oficial y una respuesta institucional.