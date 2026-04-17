El aguinaldo para ciertos pensionados tendrá una reducción en los próximos años. A partir de una reforma en el sistema estatal de pensiones, quienes se jubilen en adelante recibirán este beneficio equivalente a 30 días, en lugar de los 60 que se otorgaban hasta ahora. Esto implica, exactamente, un recorte del 50%. De acuerdo con el análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la modificación responde a la necesidad de garantizar la viabilidad financiera del sistema de pensiones en el largo plazo, en un contexto de creciente presión sobre los recursos destinados a cubrir jubilaciones. La modificación, avalada por el Máximo Tribunal, tiene un alcance específico, no aplica para todos los pensionados. En concreto, la medida aplica únicamente a quienes se jubilen después de la entrada en vigor de la reforma en Zacatecas, ya que no puede aplicarse de forma retroactiva. Por lo tanto, no afecta a los pensionados actuales, quienes continuarán recibiendo su aguinaldo equivalente a 60 días. La reducción del aguinaldo de 60 a 30 días tiene como objetivo de afrontar los desafíos financieros del sistema estatal de pensiones. Esta medida busca disminuir la presión presupuestaria y contribuir a la sostenibilidad del sistema en el largo plazo. En este sentido, el ajuste fue considerado proporcional y orientado a un fin legítimo. El aguinaldo constituye una prestación económica anual dirigida a las personas pensionadas. En términos generales, este beneficio se otorga a quienes se encuentran bajo un régimen de pensión por vejez, cesantía en edad avanzada, invalidez o incapacidad permanente. Habitualmente, el pago del aguinaldo se realiza en dos exhibiciones: la primera durante el mes de noviembre y la segunda al inicio del año siguiente. Cabe señalar que el monto de esta prestación puede variar en función del sistema de pensiones al que pertenezca cada persona, así como de las disposiciones específicas que regulen cada régimen.