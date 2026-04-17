De acuerdo con datos oficiales, el Instituto de Verificación Administrativa, INVEA, incrementó en 140% las suspensiones de actividades en obras de construcción ilegales, como resultado de operativos y revisiones desplegadas en distintos puntos de la capital. El Gobierno de la Ciudad de México endureció su política contra las construcciones irregulares tras confirmar un aumento sin precedentes en la suspensión de obras que operaban sin permisos ni documentación obligatoria durante 2025. El Gobierno de CDMX e INVEA confirmaron el inicio de la “suspensión total de obras de construcción” para proyectos que no cuenten con este documento, al advertir que se aplicarán multas, clausuras y paralización inmediata cuando se detecten irregularidades administrativas. El INVEA ha comunicado que, desde el inicio del año hasta la fecha, se han implementado medidas cautelares en más de 64 construcciones que carecían de la documentación adecuada, tras llevar a cabo más de 400 visitas de verificación en toda la Ciudad de México. Asimismo, el organismo especificó que “aproximadamente 260 obras han sido clausuradas” y que más de 70 individuos fueron enviados al Ministerio Público por el delito de quebrantamiento de sellos, el cual conlleva “penas de 6 a 12 años de prisión”. El Instituto destacó que la mayoría de las verificaciones se llevaron a cabo gracias a los reportes ciudadanos, quienes “presentaron sus denuncias a través de los diversos canales disponibles”. Entre los mecanismos utilizados se incluye el área de Atención Ciudadana del INVEA, el correo electrónico oficial y las audiencias públicas del programa Zócalo Ciudadano, liderado por la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina. El Gobierno de la Ciudad de México ha confirmado el inicio de visitas presenciales de verificación, a cargo del INVEA, como parte de una estrategia preventiva para revisar permisos y licencias en diversos sectores de la capital. “Son visitas que realiza el INVEA a solicitud de la ciudadanía, con el objetivo de orientar y revisar el cumplimiento de permisos y licencias”, subrayó el organismo, al precisar que se trata de un trámite destinado a resolver dudas y prevenir sanciones futuras. Las autoridades aclararon que estas acciones incluyen visitas de verificación voluntarias, un mecanismo solicitado por la ciudadanía para “detectar posibles irregularidades y corregirlas sin sanciones”, dentro de un periodo formal de regularización administrativa. De acuerdo con información oficial, estas visitas podrán programarse del 17 de diciembre de 2025 al 7 de enero de 2026 y buscan fortalecer el orden urbano, la legalidad y la orientación ciudadana en ámbitos como desarrollo urbano y transporte público.