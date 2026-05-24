Se despide el gimnasio: el ejercicio clave para aumentar masa muscular y mejorar la circulación sin salir de casa.

Ni ácido ni lavanda: la mejor forma de eliminar las cucarachas de la cocina y el baño

Cada vez más personas dejan las pesas y las máquinas del gimnasio para entrenar con un método mucho más simple: la calistenia. Se trata de una disciplina que utiliza únicamente el peso del propio cuerpo como resistencia y que permite ganar masa muscular, mejorar la circulación y fortalecer las articulaciones sin pagar una cuota mensual ni comprar equipamiento.

El método tiene raíces en la antigua Grecia: la palabra calistenia viene de “kalós” (belleza) y “sthénos” (fuerza). Hoy, los estudios científicos respaldan sus beneficios y la convierten en una de las alternativas más atractivas para quienes buscan resultados reales entrenando en casa.

Qué dice la ciencia sobre la calistenia y la masa muscular

Un estudio publicado en el Journal of Sports Medicine and Physical Fitness en 2017, realizado por el equipo de Ciencias del Deporte y el Ejercicio de la Universidad de Palermo, en Italia, analizó el impacto del entrenamiento calisténico en la postura, la fuerza y la composición corporal. Los resultados mostraron mejoras significativas en la fuerza muscular y una disminución de la grasa corporal.

A esa investigación se suma una revisión sistemática publicada en 2020, que recopiló estudios entre 2011 y 2018 y concluyó que la calistenia es un método eficaz para el aumento de la masa muscular, la fuerza y la resistencia física.

La calistenia es una disciplina que utiliza únicamente el peso del propio cuerpo como resistencia y que permite ganar masa muscular. Fuente: Shutterstock

Por qué mejora la circulación y la salud cardiovascular

Los ejercicios de calistenia activan varios grupos musculares al mismo tiempo y exigen al sistema cardiovascular un esfuerzo regular. Movimientos como las flexiones, sentadillas o burpees elevan la frecuencia cardíaca, mejoran la capacidad pulmonar y favorecen la circulación sanguínea, según destaca National Geographic citando a la enciclopedia Britannica.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que los mayores de 18 años realicen entre 150 y 300 minutos de actividad física moderada por semana para reducir los efectos del sedentarismo. La calistenia es una de las formas más accesibles de cumplir con ese objetivo, ya que se puede practicar en cualquier lugar.

Cómo empezar: rutina básica de calistenia en casa

Para los principiantes, los especialistas recomiendan dedicar entre 20 y 30 minutos por día, comenzando con ejercicios básicos y aumentando la dificultad de forma gradual. El calentamiento previo de unos 10 minutos es clave para preparar el cuerpo, aumentar la circulación y evitar lesiones.

Los ejercicios fundamentales de la calistenia son simples y se pueden hacer sin material en cualquier espacio del hogar:

Flexiones (push-ups) : trabajan pecho, tríceps y deltoides anteriores.

Sentadillas : fortalecen cuádriceps, glúteos y core, sin necesidad de pesas.

Plancha : activa toda la zona media del cuerpo y mejora la postura.

Dominadas (pull-ups) : ideales para espalda y bíceps, si se cuenta con una barra.

Fondos (dips): pueden hacerse en una silla y trabajan tríceps y pectorales.

La constancia es lo más importante: con sesiones diarias y progresión gradual, los resultados empiezan a notarse en pocas semanas en fuerza, resistencia y composición corporal.