La iniciativa, liderada por la presidenta Claudia Sheinbaum, contempla la provisión de hasta 36 mil viviendas en la entidad, así como ayudas que pueden llegar a ser de montos significativos, dependiendo del tipo de intervención habitacional que se requiera.

El Gobierno de México y el Gobierno del Estado de México han implementado el programa Vivienda para el Bienestar, una estrategia que tiene como objetivo la ampliación del acceso a hogares dignos a través de apoyos directos y construcción de viviendas en beneficio de miles de familias.

El Gobierno Nacional y las autoridades estatales han resaltado que este esquema prioriza a individuos en condiciones de vulnerabilidad, asegurando que se proponen condiciones adecuadas de vivienda. “Este programa… prevé la construcción de 36 mil viviendas en el Estado de México” , se comunicó oficialmente.

Nuevo Apoyo Bienestar para hombres y mujeres de hasta 600 mil pesos para vivienda propia (foto: archivo).

¿Qué beneficios y servicios ofrece el apoyo de Vivienda para el Bienestar?

De acuerdo con la información oficial, las casas incluyen dos recámaras, baño completo, sala, comedor, cocina y patio de servicio. Por otro lado, estas casas cuentan con acceso a servicios como agua, electricidad y cercanía a infraestructura básica.

El programa ofrece soluciones habitacionales con espacios funcionales y servicios básicos, diseñados para mejorar la calidad de vida de las familias beneficiarias. Las viviendas contemplan dimensiones y características específicas para satisfacer necesidades esenciales.

“¡Inició en el EdoMex el Programa Vivienda para el Bienestar! Este programa de nuestra Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo prevé la construcción de 36 mil viviendas en el Estado de México, garantizando así el derecho a un hogar digno a las y los mexiquenses. El Poder De Servir“, informó Delfina Gómez

Requisitos y criterios de elegibilidad del programa

El proceso está orientado a adultos que residan en el Estado de México y que se encuentren en situación de pobreza o presenten deficiencias en sus condiciones habitacionales. Esta iniciativa implica la realización de una evaluación socioeconómica y el cumplimiento de requisitos específicos.

Tener 18 años o más

Residir en el Estado de México

Comprobar condición de vulnerabilidad

Presentar documentos oficiales y solicitud formal

Habitar o estar por habitar la vivienda solicitada

“El programa busca mejorar la vivienda de personas en situación de pobreza”, según sus reglas de operación.

El registro puede llevarse a cabo a través de plataformas digitales autorizadas por la Comisión Nacional de Vivienda, lo que brinda a los interesados la posibilidad de iniciar su procedimiento sin la intervención de intermediarios y sin costo alguno.

Las autoridades enfatizaron que el respaldo implica la provisión de materiales o acciones relacionadas con la vivienda, dependiendo de cada situación. “El apoyo consiste en la entrega por única ocasión de un paquete de materiales”, se especifica en la normativa oficial del programa.