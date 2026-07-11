Entrega de dinero a quienes hagan este trámite y cumplan con los requisitos exigidos por Edomex.

El Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Bienestar y el Instituto Mexiquense de la Juventud (IMEJ), mantiene abierto el registro del programa Jóvenes con Bienestar 2026, que entregará un apoyo económico único de 6 mil pesos a quienes cumplan con los requisitos establecidos en la convocatoria. El prerregistro podrá realizarse hasta el 31 de julio.

Este programa está dirigido a jóvenes mexicanos de 18 a 29 años que viven en situación de pobreza y no han concluido su educación obligatoria. Además del apoyo económico, la iniciativa busca facilitar que las y los beneficiarios inicien, continúen o concluyan sus estudios de primaria, secundaria o bachillerato en instituciones públicas.

¿Quiénes pueden recibir los 6 mil pesos de Jóvenes con Bienestar Edomex? Gobierno de Edomex

¿Quiénes pueden recibir los 6 mil pesos de Jóvenes con Bienestar Edomex?

La convocatoria establece que podrán participar personas de entre 18 y 29 años, con nacionalidad mexicana por nacimiento o naturalización, que residan en cualquiera de los 125 municipios del Estado de México, vivan en condición de pobreza y no hayan terminado la educación básica o media superior.

Asimismo, las autoridades darán prioridad a grupos en condición de vulnerabilidad, entre ellos madres o padres solteros, personas indígenas o afromexicanas, integrantes de la comunidad LGBTTTIQ+, habitantes de localidades con alta marginación, personas con discapacidad permanente o enfermedades crónico-degenerativas, así como víctimas de delitos o personas repatriadas, siempre que acrediten su situación con la documentación correspondiente.

Entrega de 6 mil pesos Gobierno de Edomex

Requisitos y documentos para registrarse antes del 31 de julio

Para completar el prerregistro al programa Jóvenes con Bienestar 2026, los aspirantes deberán presentar la siguiente documentación:

Acta de nacimiento o carta de naturalización.

Identificación oficial vigente con fotografía.

Clave Única de Registro de Población (CURP).

Comprobante de domicilio.

Es importante recordar que, de acuerdo con las reglas de operación del programa, realizar el prerregistro no garantiza la incorporación como beneficiario.

La selección final dependerá del cumplimiento de los criterios establecidos en la convocatoria y de la disponibilidad presupuestal para otorgar el apoyo económico de 6 mil pesos en una sola exhibición.