Vacaciones para niños y niñas de Edomex con programas gratuitos para verano.

El Gobierno del Estado de México confirmó la realización de la 26ª edición del Taller de Verano “La Protección Civil en las niñas y los niños”, un curso gratuito para menores de entre 6 y 12 años. Las inscripciones ya están disponibles a través del portal oficial de Protección Civil estatal.

De acuerdo con el comunicado oficial de la Secretaría General de Gobierno del Gobierno de Edomex, madres, padres y personas tutoras podrán consultar requisitos, sedes y registrar a las y los participantes en https://www.sggedomex.gob.mx/pcverano/.

La administración estatal destacó que el programa busca “fomentar el autocuidado y fortalecer la cultura de la prevención desde la niñez” mediante actividades recreativas y educativas.

Comunicado de la Secretaría General de Gobierno Fuente: Shutterstock Shutterstock

Fechas, sedes y cómo inscribir a las y los participantes

El taller se desarrollará del 3 al 21 de agosto, en un horario de 9:00 a 14:00 horas, y recorrerá seis municipios del Estado de México. La participación será gratuita y cada sede tendrá un cupo máximo de 200 asistentes, por lo que las autoridades recomiendan realizar el registro con anticipación.

Las sedes y fechas confirmadas por el Gobierno estatal son:

Nezahualcóyotl: del 3 al 7 de agosto.

Coatepec Harinas: del 3 al 7 de agosto.

Teotihuacán: del 10 al 14 de agosto.

Soyaniquilpan: del 10 al 14 de agosto.

Temoaya: del 17 al 21 de agosto.

Temamatla: del 17 al 21 de agosto.

Registro y requisitos completos en el sitio de sggedomex.

¿Qué aprenderán las niñas y los niños?

Según el Gobierno mexiquense, el taller ofrecerá a cerca de mil 200 participantes la oportunidad de aprender a “reconocer situaciones de peligro, protegerse y actuar de manera responsable ante una emergencia”, mediante juegos, dinámicas y actividades diseñadas para aprender mientras se divierten.

El programa contará con la participación de especialistas de instituciones como la Secretaría de Marina, SUEM, Cruz Roja Mexicana, Probosque, IMEPI, Cepanaf, CODHEM y unidades municipales de Protección Civil. Además, el Gobierno aseguró que estas acciones “fortalecen el autocuidado, la solidaridad y la capacidad de actuar de manera oportuna ante cualquier emergencia”.