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El Gobierno del Estado de México confirmó la realización de la 26ª edición del Taller de Verano “La Protección Civil en las niñas y los niños”, un curso gratuito para menores de entre 6 y 12 años. Las inscripciones ya están disponibles a través del portal oficial de Protección Civil estatal.
De acuerdo con el comunicado oficial de la Secretaría General de Gobierno del Gobierno de Edomex, madres, padres y personas tutoras podrán consultar requisitos, sedes y registrar a las y los participantes en https://www.sggedomex.gob.mx/pcverano/.
La administración estatal destacó que el programa busca “fomentar el autocuidado y fortalecer la cultura de la prevención desde la niñez” mediante actividades recreativas y educativas.
Fechas, sedes y cómo inscribir a las y los participantes
El taller se desarrollará del 3 al 21 de agosto, en un horario de 9:00 a 14:00 horas, y recorrerá seis municipios del Estado de México. La participación será gratuita y cada sede tendrá un cupo máximo de 200 asistentes, por lo que las autoridades recomiendan realizar el registro con anticipación.
Las sedes y fechas confirmadas por el Gobierno estatal son:
- Nezahualcóyotl: del 3 al 7 de agosto.
- Coatepec Harinas: del 3 al 7 de agosto.
- Teotihuacán: del 10 al 14 de agosto.
- Soyaniquilpan: del 10 al 14 de agosto.
- Temoaya: del 17 al 21 de agosto.
- Temamatla: del 17 al 21 de agosto.
- Registro y requisitos completos en el sitio de sggedomex.
¿Qué aprenderán las niñas y los niños?
Según el Gobierno mexiquense, el taller ofrecerá a cerca de mil 200 participantes la oportunidad de aprender a “reconocer situaciones de peligro, protegerse y actuar de manera responsable ante una emergencia”, mediante juegos, dinámicas y actividades diseñadas para aprender mientras se divierten.
El programa contará con la participación de especialistas de instituciones como la Secretaría de Marina, SUEM, Cruz Roja Mexicana, Probosque, IMEPI, Cepanaf, CODHEM y unidades municipales de Protección Civil. Además, el Gobierno aseguró que estas acciones “fortalecen el autocuidado, la solidaridad y la capacidad de actuar de manera oportuna ante cualquier emergencia”.