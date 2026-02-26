Las y los trabajadores afiliados al ISSSTE cuentan con un ahorro obligatorio que puede marcar la diferencia al momento de adquirir una vivienda. Se trata de la Subcuenta de Vivienda, administrada dentro del Sistema de Ahorro para el Retiro, SAR. De acuerdo con información difundida por FOVISSSTE, este fondo “se utiliza como primer pago cuando ejerces un crédito hipotecario”, lo que permite reducir el impacto financiero inicial al comprar una casa. La Subcuenta de Vivienda es un ahorro obligatorio que genera rendimientos y no paga impuestos. Según la información oficial, “se llama Subcuenta de Vivienda y es un ahorro obligatorio que genera rendimientos y no paga impuestos”. Este fondo se integra con aportaciones equivalentes al 5% del sueldo base de la persona trabajadora. “Tu dependencia aporta el 5% de tu sueldo base al Sistema de Ahorro para el Retiro, SAR”, precisa FOVISSSTE. Cuando una persona beneficiaria ejerce su crédito hipotecario, el ahorro acumulado se utiliza para cubrir parte del financiamiento. La institución explica que este monto “se usa para amortiguar el primer pago de tu nuevo hogar”. También hay que tener en cuenta que las aportaciones posteriores continúan impactando positivamente el crédito: Entonces, si ya ejerciste tu crédito hipotecario y necesitas ampliar esta información sobre el funcionamiento del crédito y la Subcuenta de Vivienda, FOVISSSTE puso a disposición el número 800 368 4783 para atención directa a beneficiarios.