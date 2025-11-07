El calendario escolar 2025-2026 de la Secretaría de Educación Pública (SEP) trae buenas noticias para estudiantes y familias: noviembre tendrá dos mega puentes que permitirán disfrutar de varios días de descanso consecutivos.

Ambos descansos aplican para preescolar, primaria y secundaria , tanto en escuelas públicas como privadas, lo que convierte a este mes en uno de los más esperados del ciclo escolar.

SEP confirmó dos nuevos mega puentes en noviembre

El primer mega puente del mes será del viernes 14 al lunes 17 de noviembre, gracias a la descarga administrativa y al recorrido del aniversario de la Revolución Mexicana, que se celebra oficialmente el 20 pero se traslada al lunes 17.

El segundo descanso llegará a fin de mes, del viernes 28 de noviembre al lunes 1 de diciembre, por motivo de la sesión del Consejo Técnico Escolar (CTE), unida al fin de semana habitual.

En total, los estudiantes podrán disfrutar de ocho días sin clases durante el mes, lo que da margen para actividades recreativas, viajes o simplemente un respiro antes del cierre del trimestre.

Quiénes podrán disfrutar de los dos mega puentes en noviembre

Tras la confirmación de los feriados, SEP confirmó que los alumnos que podrán disfrutar de los próximos feriados en noviembre son:

Alumnos de educación básica: preescolar, primaria y secundaria.

Escuelas públicas y privadas incorporadas a la SEP.

Docentes y personal escolar, por las jornadas administrativas y de Consejo Técnico.

Trabajadores del sector público y privado durante el primer puente, por el feriado de la Revolución Mexicana.

Los dos mega puentes de noviembre beneficiarán a estudiantes, docentes y trabajadores, al coincidir con actividades escolares y un feriado nacional. Estas fechas, incluidas en el calendario oficial de la SEP, permitirán disfrutar de un doble descanso sin afectar el ciclo escolar.

Con dos fines de semana largos casi seguidos, este mes resui deal para escapadas cortas, paseos familiares , o para aprovechar la llegada de el Buen Fin 2025, ofreciendo una pausa perfecta antes del cierre del trimestre escolar.

Feriados restantes del ciclo escolar 2025-2026 según el calendario de SEP