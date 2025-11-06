La Secretaría de Educación Pública (SEP) de México anuncia una de las noticias más esperadas por la comunidad estudiantil: la nueva fecha en que se entregarán las calificaciones a los alumnos de todos los niveles.

Aquellos padres, madres y tutores de los alumnos que recibirán su boleta a fines de noviembre, que quieran saber qué necesitan para acceder a los resultados del avance educativo de sus hijos deberán tomar nota de una serie de indicaciones.

Cabe recordar que el organismo gubernamental que regula la educación en la república mexicana programa la entrega de notas correspondientes a la primera mitad del ciclo lectivo 2025-2026 para antes de las vacaciones de diciembre, por lo que los estudiantes podrán conocer los resultados en la antesala de la Navidad.

Confirmado: en qué fecha entregará la SEP la boleta de calificaciones

La primera entrega de las calificaciones a los alumnos de preescolar, primaria y secundaria constituye uno de los eventos más importantes del ciclo lectivo, ya que les permite conocer a los padres, madres y tutores los avances que han realizado sus hijos en el ámbito educativo.

En este sentido, la SEP ha agregado al calendario 2025-2026 las fechas exactas en las que se dispersarán las boletas de calificaciones de los estudiantes del nivel básico, y son: lunes 24, martes 25, miércoles 26 y jueves 27 de noviembre .

Cabe destacar que para el viernes 28 del corriente mes, se encuentra programado el Consejo Técnico Escolar (CTE), un evento educativo que tiene como propósito capacitar y brindar asesoramiento al personal docente con el objetivo de fortalecer el sistema educativo nacional y brindarles espacios formales para el trabajo colaborativo.

Durante estas fechas, las clases quedan suspendidas para todos los estudiantes de las instituciones públicas, que podrán disfrutar de un fin de semana largo de 3 días.

Paso a paso: así se pueden descargar las boletas de calificaciones de la SEP

El procedimiento para que los padres obtengan la boleta de calificaciones de sus hijos requiere no sólo tener en cuenta los horarios de entrega que definirá cada plantel educativo, sino también un sencillo paso a paso: