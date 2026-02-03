Nuevo fallo de la SCJN. "La SCJN validó las reglas que permiten a la CONDUSEF sancionar a entidades financieras que incumplen sus obligaciones de registro e información sobre despachos de cobranza", enfatizó el Alto Tribunal.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN, confirmó la validez de una regla administrativa que obliga a las autoridades fiscales nacionales y locales a informar de manera clara cómo, cuándo y dónde detecta irregularidades durante los actos de fiscalización.

Con este fallo, la Suprema Corte dio certeza jurídica a las personas contribuyentes y respaldó el actuar de los controladores como el Servicio de Administración Tributaria, SAT, al considerar que la medida es acorde con la Constitución y con el Código Fiscal de la Federación.

La regla fiscal que fue avalada por la Suprema Corte

El Pleno de la SCJN validó la regla 2.9.9 de la Resolución Miscelánea Fiscal para 2023, la cual establece “el lugar, fecha y hora en que la autoridad debe informar a las personas contribuyentes sobre los hechos u omisiones detectadas durante un procedimiento de fiscalización”.

De acuerdo con el comunicado, la Suprema Corte determinó que esta disposición “es acorde con la Constitución Política Federal y con el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación”, que regula las facultades de comprobación de la autoridad fiscal.

Es oficial: el SAT auditará contribuyente por contribuyente para verificar el pago de impuestos en México (foto: archivo).

Seguridad jurídica para los contribuyentes

El máximo tribunal aclaró que no es necesario que la regla administrativa describa cada paso del procedimiento, ya que “esos elementos están regulados en la propia ley”, por lo que no se vulnera el principio de legalidad.

La SCJN destacó que la norma garantiza la seguridad jurídica, ya que brinda a las personas contribuyentes “información suficiente para conocer su situación fiscal y decidan si corrigen, buscan un acuerdo conclusivo o impugnan los actos de autoridad”.

En el caso concreto, la Suprema Corte confirmó la negativa de amparo a una empresa fiscalizada en Chihuahua y concluyó que la aplicación de la regla es válida “siempre que se respete la ley y los derechos de las personas contribuyentes”. El asunto quedó asentado en el Amparo Directo en Revisión 5803/2025, resuelto el 22 de enero de 2026.