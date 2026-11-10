Visa para Estados Unidos sumó más categorías a la exigencia de pedido de redes sociales abiertas.

El Gobierno de los Estados Unidos amplió las categorías de las visas de no inmigrante que obligan a sus solicitantes a hacer públicos todos sus perfiles en redes sociales. La medida, que había iniciado en junio de 2025 con las visas F, M y J para estudiantes y visitantes de intercambio, se fue ampliando poco a poco su alcance.

En un comunicado del 18 de septiembre de 2026, sobre las actualizaciones del proceso de visado, el Departamento de Estados de los Estados Unidos anunció que a partir del 1 de octubre de ese mismo año, se ampliaban las categorías de visado que requieren verificación de presencia en línea.

“Se instruye a todas las personas que soliciten una visa de no inmigrante A-3, C-3 (si se trata de un trabajador doméstico), G-5, H-1B, H-3, H-4 como dependiente de H-1B y H-3, F, I, M, J, K-1, K-2, K-3, Q, R-1, R-2, S, T, TN, TD, o U a ajustar la configuración de privacidad de todas sus cuentas de redes sociales a pública o abierta”, indica el comunicado.

Profesionales del T-MEC que pidan visa a EE.UU. deberán tener sus redes sociales abiertas. Montaje de El Cronista USA con fotos de Shutterstock

“El Departamento recurre a todas las fuentes de información disponibles durante el proceso de evaluación y verificación de visas para identificar a los solicitantes que podrían ser inadmisibles en los Estados Unidos” , indica el Gobierno. En ese sentido, quien está dentro de estas categorías y recientes agregadas, I, TN y DT, deberán tener sus perfiles públicos o su visa será negada.

Categorías que ya se aplicaban antes de la verificación de su presencia en línea

El requisito de validar la presencia en línea de los solicitantes de la visa de Estados Unidos comenzó en 2019, cuando se le exigía a las personas informar de sus perfiles en redes sociales por medio de los formularios DS-160 y DS-260.

Conforme van pasando los años y con el objetivo de una mayor seguridad nacional, el Departamento de Estado de los Estados Unidos fue agregando más categorías de visas a la lista, entre ellas:

Visados ​​diplomáticos y oficiales: A-3, C-3 (si es trabajador doméstico), G-5

Estudiantes: F-1, M-1, F-2, M-2

Trabajadores temporales y aprendices: dependientes de H-1B, H-3, H-4 de H1-B y H-3

Visitantes de intercambio: J-1, J-2

Prometido y dependientes: K-1, K-2, K-3

Participantes en el Intercambio Cultural Internacional: Q

Ocupaciones religiosas: R-1, R-2

Testigos, informantes y víctimas: S, T, U

Periodistas y gente de prensa deberán también tener sus redes sociales abiertas para pedir visa a Estados Unidos. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Las visas I, TN y TD también deben tener las redes sociales abiertas

Al momento de solicitar la visa a Estados Unidos, el Departamento de Estados recurrirá “a todas las fuentes de información disponibles durante el proceso de evaluación y verificación de visas para identificar a los solicitantes que podrían ser inadmisibles en los Estados Unidos”, indica la fuente.

El objetivo es poder identificar posibles amenazas contra la seguridad nacional y la seguridad pública.

“A partir del 1 de octubre, el Departamento de Estado ampliará la revisión de su presencia en línea para incluir a los solicitantes de las siguientes categorías adicionales de visas de no inmigrante”, detalla el anuncio del Gobierno de los Estados Unidos.

Las visas son:

Yo (representantes de medios extranjeros)

TN y TD (profesionales del T-MEC y sus dependientes)

“Para facilitar este proceso de verificación, se les indica a todos los solicitantes de visas de no inmigrante I, TD y TN que configuren la privacidad de todos sus perfiles en redes sociales como ‘pública’ o ‘abierta’”, informó el Gobierno de Estados Unidos.

Estados Unidos reitera que entregar una visa de su país es un “privilegio y no un derecho”, y que el solicitante deberá “demostrar fehacientemente su elegibilidad para el visado solicitado, incluyendo su intención genuina de cumplir con los términos de admisión”, detalló el Departamento de Estado.