El listado incluía a dirigentes como Carlos Caicedo, Rafael Martínez, Agmeth Escaf, Musa Besaile y otros políticos y empresarios, pero Por ahora, no se anunció la revocatoria de sus visas.

La revocatoria de las visas de Estados Unidos a la senadora Martha Peralta y al empresario Euclides Torres volvió a poner en el centro de la discusión un listado que Abelardo De La Espriella habría enviado a Washington durante su campaña presidencial.

En junio, el entonces candidato pidió al subsecretario de Estado estadounidense Christopher Landau que tuviera en el radar a varios dirigentes y empresarios colombianos a los que señaló públicamente por presuntos hechos relacionados con corrupción y delitos electorales.

La lista incluía más de 20 nombres de políticos y empresarios, entre ellos Peralta y Torres, quienes finalmente sí fueron objeto de una medida por parte del Departamento de Estado. Estados Unidos anunció el 28 de septiembre la revocatoria de sus visas y las de sus familiares directos, en una acción que Washington enmarcó dentro de sus medidas contra actores vinculados con corrupción y narcotráfico en distintos países de la región.

Sin embargo, la aparición de otros dirigentes en el listado difundido durante la campaña no implica que Estados Unidos haya anunciado la cancelación de sus visas. Hasta el momento, no se ha informado oficialmente de una medida de ese tipo contra los demás nombres mencionados.

¿Qué políticos aparecían en la lista que Abelardo De La Espriella habría enviado a Estados Unidos?

Además de Martha Peralta y Euclides Torres, el listado mencionado durante la campaña incluía a Carlos Caicedo, Patricia Caicedo, Felipe Hernández, Rafael Martínez, Antonio Correa, Fernando Niño, Iván Vargas y Andrea Vargas. También aparecían Eduardo Pulgar, Agmeth Escaf, Juan Carlos Muñiz y Pedro Flores.

La lista también mencionaba al denominado clan de los hermanos Calle, Andrés David, Gabriel Alberto y Gabriel Enrique, además de Mario Fernández, Karime Cotes, Rafael Macea, Luis Ramiro Ricardo, Carlos Felipe Quintero, Johana Osorio, Musa Besaile y Luis Fernando Lobo. Medios colombianos han reportado que el listado reunía alrededor de 26 o 29 nombres, según el recuento utilizado.

Más de 20 nombres fueron mencionados por el hoy mandatario durante la campaña presidencial. Captura de pantalla de X

¿Qué pasó con Martha Peralta y Euclides Torres?

Martha Peralta y Euclides Torres fueron los dos nombres de aquel listado cuya revocatoria de visa fue anunciada por Estados Unidos el 28 de septiembre. La medida alcanzó también a sus familiares directos y fue comunicada por el Departamento de Estado como parte de las restricciones adoptadas contra personas de Colombia y otros países de la región.

Peralta, senadora y dirigente del Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS), está vinculada a una investigación en la Corte Suprema de Justicia relacionada con el caso de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). Torres, empresario del Caribe colombiano, adquirió notoriedad nacional por las investigaciones relacionadas con la financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022.

La revocatoria de sus visas no implica, por sí misma, una decisión de la justicia colombiana sobre esos procesos.

Dos de los nombres ya perdieron su visa, mientras el resto continúa sin una medida confirmada por Washington. Captura de pantalla de X

¿Estados Unidos les quitará la visa a los otros nombres de la lista?

Hasta el momento, no existe un anuncio público del Departamento de Estado que confirme la revocatoria de las visas de los demás colombianos mencionados en el listado de De la Espriella. Por eso, su inclusión en aquella relación no permite afirmar que Washington haya decidido sancionarlos ni que exista una fecha definida para una eventual medida.

El propio presidente colombiano reaccionó a las sanciones contra Peralta y Torres y anticipó que podrían producirse nuevas acciones. De la Espriella afirmó que “la lucha apenas empieza” y mencionó además la posibilidad de futuras medidas administrativas y de inclusión en listas de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).