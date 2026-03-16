Desde el nombramiento de un country manager de la fintech argentina Naranja X en México para asegurar su expansión, hasta el cambio de un alto ejecutivo en Mastercard que pasa de los grandes corporativos a una startup, durante las primeras dos semanas de marzo se han visto varios movimientos de recursos humanos en el ecosistema de empresas tecnológicas. Nu, una de las plataformas de servicios financieros digitales más grandes del mundo, anuncia el nombramiento de Kim Farrell como directora global de marketing. Kim se une a Nu tras su paso por TikTok, donde recientemente se desempeñó como global head of creators. Es considerada una de las CMO más relevantes en Brasil. Kim Farrell fue nombrada esta semana como la responsable de liderar el desarrollo de la arquitectura y gobernanza de la marca global de Nu, las campañas de marca y las alianzas globales. La directiva, originaria de Boston y graduada con honores en la Universidad de Harvard, reportará directamente a Cristina Junqueira, cofundadora y CEO del negocio emergente en Estados Unidos. Después de cuatro años dirigiendo Mastercard, Mauricio Schwartzmann anunció que estará fungiendo como Chief Banking & Financial Institutions Officer de la fintech de pagos colombiana Yuno. La startup fundada en 2022 permite a las empresas gestionar todos los métodos de pago y fraude a través de una única integración. Ya trabaja con empresas como McDonald’s, Viva Aerobus, Uber, Rappi y Kavak. El argentino Joaquín Domínguez deja Ualá para liderar la llegada de otro neobanco argentino a México: Naranja X, el cual está en espera de la licencia bancaria por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). Con más de cuatro años de experiencia liderando el negocio de crédito en Ualá, Domínguez gestionó equipos multifuncionales en México, Argentina y Colombia. Su enfoque se centró en el crecimiento sostenible, promoviendo soluciones financieras innovadoras como préstamos personales, tarjetas de crédito y BNPL. Pablo Baragiola es ex ejecutivo de Robinhood, Nubank y Capital One. Kueski dio a conocer a finales de febrero esta incorporación. Con una trayectoria de una década, Baragiola robustecerá la estrategia de prevención y gestión de riesgo de la fintech mexicana de buy now, pay later (BNPL) y crédito al consumidor en línea. Baragiola liderará la evolución continua de la arquitectura de fraude, con un enfoque en automatización, aprendizaje automático e inteligencia en tiempo real, reforzando estas capacidades a medida que la compañía continúa expandiéndose. El argentino ya ha forjado una trayectoria de siete años en el unicornio colombiano de delivery, Rappi, desde Buenos Aires. Con siete años de experiencia en la empresa en el área de desarrollo, ingeniería y experiencia del consumidor, asume el rol de CTO. Su nuevo puesto, como el propio Leandro Reox ha dicho, se da en medio de un boom de la inteligencia artificial (IA). Estará relevando en el cargo a Alejandro Comisario, otro argentino que ocupó el cargo casi por dos años e hizo una larga carrera en Rappi pasando de programador a CTO.