Banamex estimó que la deuda total del país cerrará el año en 53.1% del Producto Interno Bruto (PIB), debido a que la economía mexicana creció a un menor ritmo en el tercer trimestre de este año.

El banco dijo que antes de la publicación del PIB del tercer trimestre, la expectativa de la relación entre la deuda y el PIB era de 52% para el cierre de este año.

“Con la publicación de INEGI de las cifras del PIB al tercer trimestre de 2025, hubo revisiones a los datos del PIB real y nominal de años anteriores. En particular, el PIB nominal de 2024 es 1.4% menor que el estimado anteriormente. Esto se tradujo en ligeras revisiones al alza de los indicadores de ingreso, gasto y déficit observados a 2024”, señaló el banco en una nota.

No obstante, el banco precisa que la deuda neta amplia (Saldo Histórico de los RFSP) de 2024 aumentó de 51.3% a 52.0% y para 2025 estiman el indicador en 53.0% del PIB contra 52% estimado previamente.

“Estas cifras indican que las finanzas públicas son menos fuertes que lo previamente considerado, lo que agrega urgencia a la estabilización de la deuda pública” Banamex

La previsión del banco rompe la tendencia estimada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para el resto del sexenio.

De acuerdo con el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), hasta la presentación de la Propuesta de Presupuesto 2026, la dependencia que lidera Edgar Amador Zamora Torres esperaba mantener la relación de la deuda con el PIB en 52.3% hasta el final del sexenio, una meta que será muy difícil de cumplir si no acelera el crecimiento económico.

¿Cómo ha evolucionado la deuda?

En diciembre de 2018, la deuda ampliada de México se ubicaba en MXN $10.55 billones; sin embargo, al cierre de octubre de este año se ubicó en MXN $18.05 billones.

Esto representa un incremento de MXN $7.5 billones en menos de siete años.

Para el próximo año, el Paquete Económico incluye un techo de endeudamiento de MXN $1.8 billones, por lo que la deuda rebasaría MXN $20 billones, prácticamente el doble del saldo total de la deuda, cuando llegó Morena a la Presidencia.

Además, de acuerdo con el CIEP, en caso de que se mantenga la trayectoria actual de endeudamiento, cada mexicano sería responsable de pagar 151 mil pesos y alcanzaría 160 mil pesos en 2031.