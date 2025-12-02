La Secretaría de la Defensa Nacional prepara la modificación más significativa del Servicio Militar Nacional desde su creación hace más de ocho décadas. A partir de 2026, los jóvenes mexicanos entre 18 y 40 años enfrentarán un esquema completamente renovado que, aunque más corto en duración, incrementará sustancialmente el número de personas llamadas a cumplir con esta obligación cívica bajo la administración de Claudia Sheinbaum.

El cambio principal radica en la modificación del sistema de sorteos, donde las famosas “bolas blancas” —que designan quién debe marchar— aparecerán con mayor frecuencia. Esto significa que la mayoría de los jóvenes que se registren deberán completar el adiestramiento, a diferencia de años anteriores cuando muchos quedaban exentos por obtener “bola negra”.

El nuevo esquema reducirá la duración del servicio, pero obligará a marchar a la mayoría de los jóvenes registrados. Fuente: Shutterstock.

Adiós a los 44 sábados: ahora serán solo 13 sesiones concentradas en tres meses

La Sedena comprimió drásticamente la duración del servicio militar en un movimiento que busca hacer el proceso más eficiente y menos invasivo en la vida de los jóvenes. En lugar de asistir 44 sábados consecutivos —lo que implicaba casi un año completo de compromisos semanales—, los reclutas ahora cumplirán únicamente 13 sesiones sabatinas, equivalentes a tres meses intensivos de adiestramiento.

Sin embargo, la reducción en duración no significa que el adiestramiento será menos riguroso. Las 13 sesiones estarán diseñadas para concentrar el mismo contenido fundamental que antes se distribuía en 44 encuentros, lo que implica jornadas potencialmente más intensas y con mayor carga de información y ejercicios prácticos.

Dos turnos en el año: elige entre primavera o verano según tu disponibilidad

Para absorber el incremento sustancial de participantes derivado del nuevo sistema de sorteos, la Defensa Nacional implementará un esquema escalonado con dos periodos distintos de instrucción durante 2026. Esta división estratégica permitirá que los centros de adiestramiento atiendan a más jóvenes sin saturar las instalaciones ni comprometer la calidad del entrenamiento.

El primer escalón de instrucción se desarrollará del 14 de febrero al 9 de mayo, abarcando los meses de primavera. Este periodo resulta ideal para estudiantes que prefieran cumplir con el servicio antes de que inicie el ciclo escolar más intenso del año. El segundo escalón tendrá lugar del 1 de agosto al 24 de octubre, cubriendo el final del verano y el inicio del otoño. Esta alternativa puede resultar más conveniente para quienes tienen compromisos académicos o laborales en la primera mitad del año.

Un aspecto importante es que, aunque la instrucción concluye en mayo u octubre según corresponda, la liberación definitiva de la cartilla militar seguirá realizándose en diciembre, como tradicionalmente se hizo. Al finalizar las 13 sesiones, los jóvenes recibirán una constancia de culminación que acredita haber completado el adiestramiento, pero el documento oficial llegará hasta fin de año, lo que permite cerrar todos los trámites administrativos en un solo periodo.

La histórica modalidad de 44 sábados consecutivos quedará atrás: el nuevo Servicio Militar se concentrará en 13 sesiones intensivas y con una convocatoria mucho más amplia. Fuente: Shutterstock.

Las mujeres también entrenarán bajo las mismas reglas que los hombres

El nuevo esquema introduce una equiparación significativa en la participación femenina dentro del Servicio Militar Nacional. Aunque la inscripción de las mujeres continúa siendo voluntaria —a diferencia de los hombres para quienes es obligatoria—, aquellas que decidan enlistarse recibirán exactamente el mismo adiestramiento que sus contrapartes masculinas, sin distinciones ni modificaciones en el contenido o la intensidad de la instrucción.

La Sedena implementa así un modelo de igualdad operativa que, en la práctica, equipara las capacidades y responsabilidades de todos los participantes, independientemente de su género. Las mujeres tendrán las mismas opciones de asignación a los escalones de instrucción (primavera o verano) y recibirán igualmente la constancia de culminación al término de sus sesiones, con la liberación final de cartilla en diciembre.

Esta medida refleja una tendencia global hacia la profesionalización y modernización de las fuerzas armadas, donde la participación femenina cada vez adquiere mayor relevancia.