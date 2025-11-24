¿Cuáles son los países con mayor producción de oro en el mundo?

La industria minero-metalúrgica no solo actúa como un motor de desarrollo, sino que también representa una fuente significativa de empleo, generando más de 420,000 puestos de trabajo en enero de 2024. En esta línea, México se consolidó como el líder indiscutible en la producción de oro en América Latina .

Históricamente, el oro simboliza riqueza, poder y estabilidad . Mientras que en naciones como Argentina la contribución de la minería al Producto Interno Bruto (PIB) es modesta (0.91%), en México, este sector se estableció como un pilar fundamental de la economía, con una contribución del 2.5% al PIB.

Fuente: narrativas-spin-mx

Conoce el panorama actual del sector minero y verifica cuáles son los países con mayor producción de oro en el mundo.

La producción de oro en México alcanza nuevas cimas en el escenario global

Según el informe Mineral Commodity Summaries 2025 del Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS), la República Mexicana produjo 130 toneladas de oro en 2024, lo que representa un notable incremento respecto a las 127 toneladas del año anterior. Este avance refuerza su posición en el ranking, situándose solo por detrás de potencias como:

China

Rusia

Australia

El territorio mexicano logró un hito impresionante en la producción aurífera, posicionándose como el sexto mayor productor de oro del mundo, superando a naciones con una tradición minera similar.

El gran tesoro de oro en México y su ubicación secreta

El estado de Zacatecas se posiciona como el núcleo de esta dinámica. En su interior se localiza la mina Peñasquito, un yacimiento de renombre internacional que en 2022 contribuyó con casi el 29% de la producción total de oro del país, generando ingresos de USD 900 millones.

La historia minera de México se remonta a la época de la colonización española, cuando los hallazgos de oro en el siglo XVI definieron el rumbo del país. Esta herencia se manifiesta hoy en día como una industria moderna y sólida.

Las exportaciones de oro mexicano alcanzaron cifras récord: en 2024, las ventas al extranjero totalizaron USD 5,755 millones, con Estados Unidos como el principal destino.

La Cámara Minera de México (CAMIMEX) subraya la relevancia de esta y otras operaciones a gran escala, que no solo fomentan la economía nacional, sino que también posicionan al país como un actor fundamental en el mercado global del oro.

Los países líderes en reservas de oro a nivel mundial

El valor del oro trasciende fronteras y sistemas económicos. Su condición de “refugio seguro” lo convierte en un activo de respaldo indispensable para gobiernos y bancos centrales de todo el mundo. Esta estabilidad lo protege de las crisis económicas y lo mantiene como un activo valioso en cualquier cartera.

En cuanto a las reservas de oro, Estados Unidos lidera la lista con más de 8,133 toneladas, seguido de:

Alemania

Italia

Francia

En la cúspide de la producción global se encuentran potencias como China con 380 toneladas anuales y Rusia con 310 toneladas. México comparte el sexto lugar con Kazajistán y Ghana, con 130 toneladas.