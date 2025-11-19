Un inodoro de oro de 18 quilates obra del controvertido artista Maurizio Cattelan se vendió este martes por 12.1 millones de dólares en una subasta en Sotheby’s en Nueva York, compitiendo en protagonismo con figuras como Basquiat.

La escultura, llamada ‘America’ y que es un inodoro funcional, fue adquirido por “una famosa marca estadounidense”, según reveló la casa, y obtuvo un precio de martillo similar al valor de su material, unos 10 millones, al que luego se le sumaron comisiones.

El antecedente artístico que marcó la historia

Cattelan, artista conocido por su obra que consistía en una banana pegada con esparadrapo a la pared, causó revuelo cuando en 2016 expuso otro ejemplar de este valioso inodoro en los aseos del museo Guggenheim y unas 100,000 personas lo visitaron.

El inodoro de oro que fue subastado por millones de dólares en Nueva York. (Foto: EFE).

En esta ocasión, el ejemplar a subasta, que pertenecía al dueño del equipo deportivo de los New York Mets, Steve Cohen, se expuso en la nueva sede de Sotheby’s, que abrió este mes en el edificio brutalista Breuer de Manhattan, y fue una de las atracciones.

“El impacto de esta obra fue evidente en las multitudes que atrajo a nuestras galerías en el Breuer: tuvimos filas de gente esperando para el aseo cada hora del día para verlo en persona. Más de 25,000 visitantes de todo el mundo vinieron a verlo”, dijo en una nota el jefe de arte contemporáneo de Sotheby’s, David Galperin.

El inodoro de Cattelan era una de las piezas destacadas de la venta de arte contemporáneo de la casa, en la que no se esperaban grandes cifras como las recién logradas con el arte del magnate Leonard Lauder, como los 236 millones de un cuadro de Gustav Klimt.

Otras obras que recaudaron millones

El puntal de la venta era un cuadro de Jean-Michel Basquiat llamado ‘Crowns (Peso Neto)’, que se vendió por 48.3 millones, aproximadamente lo que se esperaba, y que fue seguido en precio por una escultura de Yves Klein que recaudó 19 millones, también según lo estimado.

En total, salieron a subasta 45 obras y algunas no lograron comprador, pero otras superaron las estimaciones y marcaron récords para sus autores, como Cecily Brown (9.8 millones), Noah David (2 millones) o Antonio Obá (1 millón), sumando un total de 178 millones de dólares.

Fuente: EFE