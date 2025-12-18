Con 162,91 metros de altura, la icónica basílica de Barcelona destronó a la Catedral de Ulm en Alemania como el templo más elevado del planeta. La Torre de Jesús, recientemente coronada con su estructura final, superó los 161,53 metros que ostentaba el edificio germano desde hace décadas. Este hito arquitectónico coincide con otro logro: casi 5 millones de personas visitaron el monumento durante 2025.

Según reveló Historia National Geographic, la Sagrada Familia registró 4.833.658 visitantes en 2025, estableciendo un nuevo récord histórico con un incremento del 2,70% respecto al año anterior. La combinación de su diseño innovador y su permanente estado de construcción genera una fascinación que crece año tras año entre turistas de todos los continentes que llegan a la capital catalana.

La historia detrás de la Sagrada Familia en Barcelona

Todo comenzó en 1882 cuando se plantó la primera piedra de lo que sería un templo expiatorio promovido por la Asociación Espiritual de Devotos de San José. El proyecto inicial cambió radicalmente cuando Antoni Gaudí tomó las riendas un año después. El arquitecto de Reus desechó los planes tradicionales y concibió algo completamente distinto: un templo que funcionara como una “biblia en piedra”, donde cada elemento narrara el cristianismo mediante formas orgánicas, simbolismo profundo y el manejo magistral de la luz natural.

La Sagrada Familia es uno de los íconos de Barcelona.

El fallecimiento de Gaudí en 1926, tras ser atropellado por un tranvía, marcó un punto de inflexión. Las obras continuaron con ritmo desigual y enfrentaron su peor momento durante la Guerra Civil, cuando buena parte de los planos originales y maquetas fueron arrasados. Los arquitectos que siguieron tuvieron que reconstruir la visión del maestro usando fotografías, bocetos y relatos de quienes conocieron el proyecto original.

Pese a estas adversidades, la basílica no se detuvo. Hoy representa un caso único donde el legado histórico se fusiona con tecnología de vanguardia, según explicó la arquitecta Chiara Curti en un reportaje especial para la edición coleccionista que Historia National Geographic dedicó a Gaudí. La publicación cobra especial relevancia porque en 2026 Barcelona conmemorará el centenario de la muerte del genio catalán con múltiples eventos y homenajes.

¿Cuándo terminará la obra más famosa del mundo?

La Sagrada Familia lleva más de un siglo asociada a la idea de construcción perpetua. Durante mucho tiempo se mencionó 2026 como la fecha simbólica para ver la basílica terminada, pero diversos obstáculos han modificado esa previsión. Lejos de ser un problema, esta condición de obra en proceso permanente ha fortalecido su mística y la ha convertido en un símbolo global de perseverancia, fe y paciencia.

El diálogo entre métodos constructivos antiguos y herramientas digitales modernas permite que el proyecto avance respetando la esencia de Gaudí mientras incorpora soluciones del siglo XXI. Esta mezcla de épocas y técnicas hace que cada visita sea diferente, ya que el edificio literalmente evoluciona ante los ojos de quienes regresan.

El título de iglesia más alta del mundo y el récord de visitantes en 2025 consolidan a la Sagrada Familia como el monumento más emblemático del año. Barcelona, con su capacidad única para entrelazar lo antiguo y lo contemporáneo, encontró en este templo su máxima expresión: una obra que, aunque inconclusa, ya es patrimonio eterno de la humanidad y el destino obligado para millones de viajeros que buscan presenciar un milagro arquitectónico en construcción.